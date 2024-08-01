Це підтвердив глава Офісі Президента. Андрій Єрмак зауважив, що використання окупантами нових дронів у нальотах на нашу країну свідчить про декілька речей.

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Росія використовує нові дрони для атак на Україну

По-перше, зазначив Єрмак, кустарна збірка свідчить про здешевлення технологій виробництва у цій війні, а також про складність для російського військово-промислового комплексу виходити на масовість збірки інших зразків через санкції та обмеження.

Росія залежна від країн, які допомагають обходити санкції та отримувати компоненти для виробництва зброї. Якщо більше "прикрутити", а також вибити російські підприємства ВПК, режим не зможе продовжувати інтенсивний терор,

– підкреслив посадовець.

По-друге, технології війни постійно розвиваються. Єрмак наголосив, що це перегони, і ми не стоїмо на місці. Також це призводить до застарівання окремих зразків озброєнь, які стають менш ефективними проти нових типів зброї та принципів ведення війни.

"Відповідно, демократичний світ не має права програти технологічну гонку автократіям. І тут важливо працювати не тільки шляхом обмежень, але й розвитком власних озброєнь, зокрема, нарощуванням темпів виробництва зброї, враховуючи, що автократії роблять ставку на масовість", – зазначив керівник ОП.

Також зауважив, що тут йдеться не лише про Україну, але й дії автократичних сил на Близькому Сході з використанням проксі.

Україна ж зацікавлена у виробництві зброї для того, щоб захищати себе і принципи демократії,

– наголосив Єрмак.

Зауважимо, що напередодні, 31 липня, Росія масовано атакувала Україну дронами. Зокрема, ворог запустив 89 ударних БпЛА типу "Shahed". Оборонці неба збили всі.

Колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що серед уламків "Шахедів" будуть знайдені ударні БпЛА інших типів. До речі, телеграм-канали писали, що окупанти могли атакувати новими дешевими російськими дронами "Гербера". Однак, офіційно українські військові дані про такі безпілотники не підтверджували.