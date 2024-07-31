У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли, скільки ворожих цілей знищено.

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Скільки ворожих цілей вдалося приземлити захисникам

У ніч на 31 липня 2024 року російська армія атакувала керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Також ворог атакував 89-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Микола Олещук, командувач Повітряних сил ЗСУ, зазначив, що основним напрямком удару була Київщина.

Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА Shahed-131/136. Таку ж кількість "Шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників,

– зазначив Олещук.

Командувач Повітряних сил наголосив, що із 89-ти ворожих "Шахедів", виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89.

За його словами, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил.

"Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину", – повідомив Олещук.