Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

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Ворог атакує "Шахедами"

22:25, 30 липня БпЛА з Херсонської області прямують на Миколаївщину.

22:19, 30 липня БпЛА з Дніпропетровської області прямують на Харківщину.

22:13, 30 липня Увага! Полтавська область – загроза ударних БпЛА!

22:07, 30 липня Рух ударних БпЛА: БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс північно-західний.

Декілька груп БпЛА на півночі Сумської та Чернігівської областей, рухаються на південь та південний захід.

БпЛА на півночі Херсонщини, курс північно-західний.

21:53, 30 липня В Повітряних силах зазначили, що загроза атаки "Шахедів" також в Дніпропетровській області.