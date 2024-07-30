Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.
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Ворог атакує "Шахедами"
22:25, 30 липня
БпЛА з Херсонської області прямують на Миколаївщину.
22:19, 30 липня
БпЛА з Дніпропетровської області прямують на Харківщину.
22:13, 30 липня
Увага! Полтавська область – загроза ударних БпЛА!
22:07, 30 липня
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс північно-західний.
- Декілька груп БпЛА на півночі Сумської та Чернігівської областей, рухаються на південь та південний захід.
- БпЛА на півночі Херсонщини, курс північно-західний.
21:53, 30 липня
В Повітряних силах зазначили, що загроза атаки "Шахедів" також в Дніпропетровській області.
21:52, 30 липня
Сумська область – загроза ударних БпЛА.