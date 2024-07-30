Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах Украины. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.

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Враг атакует "Шахедами"

22:25, 30 июля БПЛА из Херсонской области направляются в Николаевскую.

22:19, 30 июля БПЛА из Днепропетровской области направляются на Харьковщину.

22:13, 30 июля Внимание! Полтавская область – угроза ударных БПЛА!

22:07, 30 июля Движение ударных БПЛА: БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс северо-западный.

Несколько групп БПЛА на севере Сумской и Черниговской областей, движутся на юг и юго-запад.

БПЛА на севере Херсонской области, курс северо-западный.

21:53, 30 июля В Воздушных силах отметили, что угроза атаки "Шахедов" также в Днепропетровской области.