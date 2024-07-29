В ночь на 29 июля Россия запускала по Украине "Шахеды" и ракеты. Часть из них сбили над городом Днепр.
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Повреждены две хозяйственные постройки
Ночью защитники неба уничтожили над Днепропетровской областью 6 БпЛА. Среди них один разведывательный, остальные – ударные дроны типа "Шахед". Подразделение ПвК "Восток" также сбило ракету.
В результате падения обломков повредило 2 хозяйственные постройки. Горела сухая трава.
Также вечером 28 июля агрессорка атаковала Никопольский район.
Изуродован частный дом, 4 теплицы и 5 хозяйственных построек. Утром россияне направляли против региона дроны. Они попали по Покровской громаде.
В общем, ночью враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области и 10 ударными БпЛА с мыса Чауда в Крыму. Силы противовоздушной обороны сбили 9 "Шахедов".