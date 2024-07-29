Вночі проти 29 липня Росі запускала по Україні "Шахеди" та ракети. Частину з них збили над містом Дніпро.

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Пошкоджено дві господарські споруди

Вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровською областю 6 БпЛА. Серед них один розвідувальний, решта – ударні дрони типу "Шахед". Підрозділ ПвК "Схід" також збив ракету.

Внаслідок падіння уламків пошкодило 2 господарські споруди. Горіла суха трава.

Також вечері 28 липня агресорка атакувала Нікопольщину.

Понівечено приватний будинок, 4 теплиці й 5 господарських споруд. Зранку росіяни спрямовували проти регіону дрони. Вони поцілили по Покровській громаді.

Загалом, вночі ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА із мису Чауда в Криму. Сили протиповітряної оборони збили 9 "Шахедів".