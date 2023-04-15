Росія готується до затяжної війни, – розвідка про онлайн-повістки та покарання ухилянтів

Напередодні держдума Росії ухвалила закон. Він передбачає створення єдиного реєстру військовозобов'язаних. І його вже підписав Владімір Путін. Якими можуть бути наслідки – читайте далі.

Передовсім слід розуміти, що відповідний законопроєкт, який ухвалили 11 квітня, дозволить росіянам вручати повістки онлайн. А це означає, що ухилянтів усередині країни стане значно менше.

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Чи буде нова хвиля примусової мобілізації

Зауважимо, що дані про мобілізацію тепер пов'язані з іншими державними онлайн-сервісами. Тож, кажуть у розвідці Великої Британії, Росія, ймовірно, каратиме ухилянтів. Їх автоматично обмежуватимуть у праві на працевлаштування та виїзд за межі країни.

У відомстві зазначають, що відповідні заходи набудуть чинності згодом у 2023 році. Але вони не свідчать про те, що на нас очікує нова велика хвиля примусової мобілізації.

У розвідці зауважили, що наразі Росія покладається на залучення додаткових добровольчих загонів. Але сам законопроєкт, імовірно, – частина більш довгострокового підходу із забезпечення особовим складом. І це означає, що Кремль очікує на тривалу війну в Україні.

Росіянам упевнено закручують гайки

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов зазначив, що пропонують зберегти традиційні паперові повістки та сповіщення через роботодавця. Водночас запровадять сповіщення з допомогою замовних поштових листів, а також дублюватимуть їх в електронному вигляді через сервіс Держпослуги. Це означає, що військовозобов'язаним росіянам просто нікуди буде діватися.

Якщо призовник ігноруватиме повістки, то на нього очікують обмеження. За словами Картаполова, спочатку військовозобов'язаному вручають повістку. Якщо він її ігнорує, то під час наступного призову така особа повинна буде упродовж 2 тижнів прибути до військкомату. Якщо ж упродовж 20 днів вона цього не зробить, то їй заборонять: