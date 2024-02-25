У Москви є сезонне загострення пов'язане з Придністров'ям

Знову неспокійно довкола невизнаного Придністров'я. Щоправда, здебільшого інформаційно.

Потенціал росіян у Придністров'ї

Це занепокоєння пов'язане з тим, що 28 лютого в Придністров'ї вперше за 18 років проведуть з'їзд депутатів "ПМР". Під час нього можуть озвучити звернення до Владіміра Путіна "прийняти" республіку до складу Росії. Очікується, що під час свого послання Федеральним зборам Росії Путін озвучить це звернення і прийме його.

Читайте також Навіщо Росії зараз Придністров'я

Вважається, що це дозволить Росії відкрити другий фронт та розпочати військову операцію з території Придністров'я на Одещині.

Що ж… Нині на території Придністров'я ознак формування наступальних угруповань немає. Збройні формування Придністров'я перебувають у бойовій готовності "постійна". Здебільшого сили та засоби зосереджені для забезпечення охорони 1411-го артилерійського складу у Ковбасній та аеродрому у Тирасполі.

Також цього тижня в 3-й ОМСБр у Рибниці провели чергові командно-штабні навчання… на картах. Під час навчань використовувався сценарій приведення бригади у бойову готовність "Повна" в умовах раптового нападу супротивника та активних дій диверсійно-розвідувальних груп, під час організації оборони населених пунктів та важливих об'єктів та під час ведення оборонного бою.

Чисельність російського контингенту в Придністров'ї становить близько 1700 особового складу. Це – 2 БТГр. Незаконних озброєних формувань на території Придністров'я є близько 7,5 тисячі особового складу або 9 БТГр.

З технікою ситуація приблизно така:

танки – 11 одиниць, тобто боєздатна рота танків Т-64Б/БВ та Т-72. Не менше 30 одиниць Т-64Б/БВ, Т-72 та Т-55 у небоєздатному стані;

ББМ – близько 150 бойових машин типів БМП-1/2, БТР-60\70\80, БРДМ-2 та МТ-ЛБ. Знову ж таки, не всі вони в боєздатному стані;

ствольна артилерія – до 60 одиниць, а саме 122-міліметрові гаубиці Д-30, 85-міліметрові дивізійні гармати Д-44 та 100-міліметрові протитанкові знаряддя МТ-12.

РСЗВ – 20 одиниць 122-міліметрів БМ-21 "Град"/ВВ-21.

Зауважте Як змінювались ціни на нерухомість у 2023 році та що відбувається на ринку

Тобто сумарно потенціал противника 11 БТГр. Але є нюанс.

Нюанс у тому, що це не можна вважати батальйон-тактичними групами, оскільки вони не мають штатної комплектації з техніки. При цьому навіть та техніка, що є на озброєнні незаконного збройного формування "ПМР", не вся боєздатна і частково в непридатному для використання стані.

Якщо уявити, що це угруповання, яке складно назвати ударним, нападе на Україну, то його повне знищення займе не більше як 2 тижні.

Загроза є для Молдови, а не України

З іншого боку, як би це смішно не звучало, але ця група військ становить серйозну загрозу для Молдови, оскільки є більш боєздатною силою, ніж молдавська армія. У цьому якраз і є загроза для нас – поглинання Молдови проросійськими силами та повалення законної влади.

Для України на нинішньому етапі загрози з боку Придністров'я – нема, точніше, вона є мінімальною. Але є загроза для самої Молдови. З цього приводу я не був би такий спокійний. Хочу зауважити, що ситуація загострюється з 2022 року і востаннє пікове загострення спостерігалося якраз наприкінці лютого – на початку березня 2023 року.

Може, це у Москви таке сезонне загострення – на весну загострювати ситуацію у Придністров'ї та всіх залякувати ескадроном тираспольців летючих?