Чому Путін звільнив командувача російського флоту: Галлямов пояснив, на що це вказує
Владімір Путін звільнив командувача Військово-морського флоту Росії адмірала Ніколая Євменова. Вочевидь, знищення Україною майже третини Чорноморського флоту не до вподоби російському президенту.
РосЗМІ стверджують, що буцім "відставка планувалася давно", а останньою краплею стало знищення "Сергія Котова". На що вказує звільнення Євменова – припустив в етері 24 Каналу російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.
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"Це опосередковане підтвердження того, що є проблеми. Я поставився до цієї новини як "черговий". Те, що кораблі тонуть, ми і без цього знаємо. Навіть якби Путін нагородив Євменова, хіба це у чомусь би нас переконало? Адже видно кораблі, які тонуть, є відео. Люди зникають, матроси. Це з серії "шило в мішку не приховаєш". Тому це чергове визнання невдачі, але в суворій реальності ми й без нього знали це", – наголосив Аббас Галлямов.
Що кажуть у Кремлі про звільнення
Низка медіа, зокрема російських, повідомили про те, що замість Ніколая Євменова тимчасово виконувати обов'язки командувача ВМФ Росії буде Алєксандр Моїсеєв. До цього він обіймав посаду командувача Північним флотом.
Своєю чергою, в Москві не коментують ці кадрові перестановки, які, за процедурою, оголошуються у відповідному указі президента.
Є укази під грифом "таємно", я не можу їх коментувати. Публічних указів з цього приводу не було,
– заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков.
Відставка Євменова стане найбільшою кадровою зміною в російському військовому керівництві з моменту звільнення начальника Повітряно-космічних сил Сєргєя Суровікіна у 2023 році.
61-річний Євменов був призначений командувачем ВМФ у травні 2019 року та пробув на посаді майже п'ять років.
Останні втрати Чорноморського флоту Росії
- У ніч проти 5 березня українські розвідники разом з Військово-морськими силами ЗСУ провели спецоперацію у Чорному морі. Завдяки якій українськими дронами Magura V5 було уражено патрульний корабель ЧФ Росії "Сергій Котов". Він коштував понад 60 мільйонів доларів. Разом із судном "на дно" міг відправитися гелікоптер, який був на борту та якого готували до бойового чергування.
- Уранці 14 лютого в Чорному морі був підбитий російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". ВДК був потоплений за допомогою морських ударних дронів Magura V5. Судно брало участь в операції в Косово, російсько-грузинській війні, здійснював забезпечення сирійської армії.
- У ніч на 1 лютого бійці спецпідрозділу Group 13 ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту Росії. Судно ворога проводило рейд у Чорному морі, біля озера Донузлав, що в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок кількох прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, перевернувся на корму і затонув.
- У ніч на 26 грудня 2023 року в порту окупованої Феодосії пролунали вибухи, після чого загорівся корабель, що стояв у гавані. Пізніше в Повітряних силах ЗСУ заявили, що завдали ракетного удару по ВДК "Новочеркаськ". Коли в мережі з'явилися фотографії ураженого корабля, стало зрозуміло, що він повністю знищений разом з екіпажем, чисельність якого становить близько 80 осіб.