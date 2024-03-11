Почему Путин уволил командующего российского флота: Галлямов объяснил, на что это указывает

Владимир Путин уволил командующего Военно-морского флота России адмирала Николая Евменова. Очевидно, уничтожение Украиной почти трети Черноморского флота не нравится российскому президенту.

РосСМИ утверждают, что якобы "отставка планировалась давно", а последней каплей стало уничтожение "Сергея Котова". На что указывает увольнение Евменова – предположил в эфире 24 Канала российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

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"Это косвенное подтверждение того, что есть проблемы. Я отнесся к этой новости как "дежурный". То, что корабли тонут, мы и без этого знаем. Даже если бы Путин наградил Евменова, разве это в чем-то бы нас убедило? Ведь видно корабли, которые тонут, есть видео. Люди исчезают, матросы. Это из серии "шило в мешке не утаить". Поэтому это очередное признание неудачи, но в суровой реальности мы и без него знали это", – подчеркнул Аббас Галлямов.

Что говорят в Кремле об увольнении

Ряд медиа, в частности российских, сообщили о том, что вместо Николая Евменова временно исполнять обязанности командующего ВМФ России будет Александр Моисеев. До этого он занимал должность командующего Северным флотом.

В свою очередь, в Москве не комментируют эти кадровые перестановки, которые, по процедуре, объявляются в соответствующем указе президента.

Есть указы под грифом "секретно", я не могу их комментировать. Публичных указов по этому поводу не было,

– заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Отставка Евменова станет крупнейшей кадровой сменой в российском военном руководстве с момента увольнения начальника Воздушно-космических сил Сергея Суровикина в 2023 году.

61-летний Евменов был назначен командующим ВМФ в мае 2019 года и пробыл в должности почти пять лет.

Последние потери Черноморского флота России