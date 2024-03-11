Путин рассказал, как якобы выполнял фигуру пилотажа “Бочка”. А это одна из самых сложных фигур в пилотаже, пишет 24 Канал.

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Путин похвастался навыками пилотирования

Отметим, что при выполнении этой фигуры самолет поворачивается на 360 градусов с сохранением общего направления полета. Кремлевский диктатор, чтобы быть убедительным пытался даже изобразить руками, как он якобы поворачивал штурвал. Впрочем, не понятно, действительно ли это было, или Путин снова что-то себе придумал, чтобы иметь "крутой" вид.

Что интересно, одной из главных фанаток диктатора – Ольге Скабеевой только этой истории мало. Она заявила, что охотно ждет видеоподтверждения этого полета.

Путин заявил, что сам выполнял во время этого полета "Бочку". Ждем заявления, эти видеокадры. Действительно интересно,

– неуверенно отметила пропагандистка.

Да и сами летчицы, что были на встрече не факт, что поверили Путину. Одна из женщин начала истерически улыбаться. Поэтому, возможно, ее насмешила эта история о "невероятных" полетах диктатора.

Что Путин придумывал до этого: коротко