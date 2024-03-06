Очевидно российский диктатор до сих пор не может успокоиться из-за своих слишком масштабных захватнических амбиций, поскольку в очередной раз вспомнил о распаде СССР. В свою громкую речь он даже смог вплести Соединенные Штаты, информирует 24 Канал.

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США не справились

Вечером 6 марта глава страны-агрессора Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, что в Краснодаре.

Во время своей речи диктатор явно не смог не вспомнить болезненную для него тему, а именно – распад СССР.

СССР распался прежде всего из-за внутренних причин,

– заявил Путин.

В то же время как отметил кремлевский глава, так называемые "элиты США" не справились с бременем ответственности быть единственной сверхдержавой после распада СССР.

Чем еще Путину "мешают" Соединенные Штаты

Российский диктатор не остановился только на вышеупомянутых заявлениях. Он также заявил, что большинству стран мира не очень нравится укрепление монополии США. Однако почему-то назвать эти государства Путин все же не смог.

Кроме того, по его словам, Вашингтон сам выпустил джинна из бутылки, действуя в обход Совбеза ООН в Ираке, Югославии и других случаях.

Несмотря на экономические проблемы в России, Путин заявил, что власти США подрывают авторитет доллара, а их политика якобы ошибочна.

Он добавил, что страна-агрессор ни в коем случае не призывает к акциям неповиновения в США, но считает, что молодежь имеет право выражать свою позицию, что делает его тезисы еще более абсурдными.

Ранее Путин выступал с посланием к Федеральному собранию: что наговорил тогда