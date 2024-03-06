Вочевидь російський диктатор досі не може заспокоїтися через свої надто масштабні загарбницькі амбіції, оскільки вкотре згадав про розпад СРСР. У свою гучну промову він навіть зміг вплести Сполучені Штати, інформує 24 Канал.

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США не впоралися

Ввечері 6 березня глава країни-агресорки Владімір Путін виступив на церемонії закриття Всесвітнього фестивалю молоді у Сіріусі, що у Краснодарі.

Під час своєї промови диктатор вочевидь не зміг не згадати болючу для нього тему, а саме – розпад СРСР.

СРСР розпався насамперед через внутрішні причини,

– заявив Путін.

Водночас як зазначив кремлівський очільник, так звані "еліти США" не впоралися з тягарем відповідальності бути єдиною наддержавою після розпаду СРСР.

Чим ще Путіну "заважають" Сполучені Штати

Російський диктатор не зупинився лише на вищезгаданих заявах. Він також заявив, що більшості країн світу не дуже подобається зміцнення монополії США. Однак чомусь назвати ці держави Путін все ж не зміг.

Крім того, за його словами, Вашингтон сам випустив джина з пляшки, діючи в обхід Радбезу ООН в Іраку, Югославії та інших випадках.

Попри економічні проблеми у Росії, Путін заявив, що влада США підриває авторитет долара, а їхня політика буцімто помилкова.

Він додав, що країна-агресорка ні в якому разі не закликає до акцій непокори в США, але вважає, що молодь має право висловлювати свою позицію, що робить його тези ще більш абсурдними.

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