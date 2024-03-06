Російський диктатор заявив, що "США самі випустили джина з пляшки". Мовляв, це вони винні у початку війни. Та перевершив диктатор себе, сказавши, що ситуація у світі непроста, і "коли люди воюють – це завжди трагедія".

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США самі випустили джина з пляшки: якщо їм дозволено, то чому інші країни не можуть захищати корінні інтереси за допомогою зброї,

– цинічно заявив Путін.

Далі диктатор заявив, що "США не впоралися з тягарем відповідальності бути єдиною наддержавою після розпаду СРСР". Російський лідер під час промови навів приклад операції США в Іраку, Сирії, Югославії, де все сталося без санкцій Ради безпеки ООН. Мовляв, "якщо їм дозволено, чому нам – ні".

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Путіну не звикати звинувачувати інших

Нещодавно диктатор Путін заявив про плани серйозно зміцнити угруповання збройних сил Росії на західному напрямку у зв'язку зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО. А також пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.

При цьому Путін сказав, що не збирається нападати на Захід.