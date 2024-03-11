РосСМИ утверждают, что якобы "отставка планировалась давно", а последней каплей стало уничтожение "Сергея Котова". На что указывает увольнение Евменова – предположил в эфире 24 Канала российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.
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"Это косвенное подтверждение того, что есть проблемы. Я отнесся к этой новости как "дежурный". То, что корабли тонут, мы и без этого знаем. Даже если бы Путин наградил Евменова, разве это в чем-то бы нас убедило? Ведь видно корабли, которые тонут, есть видео. Люди исчезают, матросы. Это из серии "шило в мешке не утаить". Поэтому это очередное признание неудачи, но в суровой реальности мы и без него знали это", – подчеркнул Аббас Галлямов.
Что говорят в Кремле об увольнении
Ряд медиа, в частности российских, сообщили о том, что вместо Николая Евменова временно исполнять обязанности командующего ВМФ России будет Александр Моисеев. До этого он занимал должность командующего Северным флотом.
В свою очередь, в Москве не комментируют эти кадровые перестановки, которые, по процедуре, объявляются в соответствующем указе президента.
Есть указы под грифом "секретно", я не могу их комментировать. Публичных указов по этому поводу не было,
– заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Отставка Евменова станет крупнейшей кадровой сменой в российском военном руководстве с момента увольнения начальника Воздушно-космических сил Сергея Суровикина в 2023 году.
61-летний Евменов был назначен командующим ВМФ в мае 2019 года и пробыл в должности почти пять лет.
Последние потери Черноморского флота России
- В ночь на 5 марта украинские разведчики вместе с Военно-морскими силами ВСУ провели спецоперацию в Черном море. Благодаря которой украинскими дронами Magura V5 был поражен патрульный корабль ЧФ России "Сергей Котов". Он стоил более 60 миллионов долларов. Вместе с судном "на дно" мог отправиться вертолет, который был на борту и которого готовили к боевому дежурству.
- Утром 14 февраля в Черном море был подбит российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". БДК был потоплен с помощью морских ударных дронов Magura V5. Судно участвовало в операции в Косово, российско-грузинской войне, осуществлял обеспечение сирийской армии.
- В ночь на 1 февраля бойцы спецподразделения Group 13 ГУР МО уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Судно врага проводило рейд в Черном море, возле озера Донузлав, что во временно оккупированном Крыму. В результате нескольких прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, перевернулся на корму и затонул.
- В ночь на 26 декабря 2023 года в порту оккупированной Феодосии прогремели взрывы, после чего загорелся корабль, стоявший в гавани. Позже в Воздушных силах ВСУ заявили, что нанесли ракетный удар по ВДК "Новочеркасск". Когда в сети появились фотографии пораженного корабля, стало понятно, что он полностью уничтожен вместе с экипажем, численность которого составляет около 80 человек.