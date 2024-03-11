РосЗМІ стверджують, що буцім "відставка планувалася давно", а останньою краплею стало знищення "Сергія Котова". На що вказує звільнення Євменова – припустив в етері 24 Каналу російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

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"Це опосередковане підтвердження того, що є проблеми. Я поставився до цієї новини як "черговий". Те, що кораблі тонуть, ми і без цього знаємо. Навіть якби Путін нагородив Євменова, хіба це у чомусь би нас переконало? Адже видно кораблі, які тонуть, є відео. Люди зникають, матроси. Це з серії "шило в мішку не приховаєш". Тому це чергове визнання невдачі, але в суворій реальності ми й без нього знали це", – наголосив Аббас Галлямов.

Що кажуть у Кремлі про звільнення

Низка медіа, зокрема російських, повідомили про те, що замість Ніколая Євменова тимчасово виконувати обов'язки командувача ВМФ Росії буде Алєксандр Моїсеєв. До цього він обіймав посаду командувача Північним флотом.

Своєю чергою, в Москві не коментують ці кадрові перестановки, які, за процедурою, оголошуються у відповідному указі президента.

Є укази під грифом "таємно", я не можу їх коментувати. Публічних указів з цього приводу не було,

– заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков.

Відставка Євменова стане найбільшою кадровою зміною в російському військовому керівництві з моменту звільнення начальника Повітряно-космічних сил Сєргєя Суровікіна у 2023 році.

61-річний Євменов був призначений командувачем ВМФ у травні 2019 року та пробув на посаді майже п'ять років.

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