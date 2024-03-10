Об этом сообщают российские СМИ. Временно исполняющим обязанности главкома ВМФ назначили командующего Северного флота России адмирала Александра Моисеева, передает 24 Канал.

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Командующий ВМФ России "ушел в отставку"

Российские профильные телеграм-каналы сообщили, что слухи об отставке Николая Евменова с должности ходили уже давно. Особенно они получили распространение на фоне недавнего снятия с должности командующего Черноморского флота Виктора Соколова.

Пропагандисты отметили, что причиной таких кадровых решений в Кремле является полный паралич руководства флота. Как утверждают россияне, в Москве считают, что эти адмиралы "не в состоянии как обеспечить корабельный состав достаточной защитой от новых угроз, так и изменить подходы к тактике применения".

В то же время другие российские СМИ написали, что информация о кадровой перестановке в высшем командном составе российского флота пока официально не подтверждали, а на сайте минобороны России Евменов пока значится главнокомандующим.

Однако россияне предполагают, что адмирал Моисеев может вскоре потерять приставку "временно исполняющий обязанности". Это указывает на то, что Евменов может не вернуться на свою утраченную должность.

Российские наблюдатели выразили "явное удовлетворение" отставкой Евменова и надеются, что назначение нового главнокомандующего принесет "позитивные изменения для флота".

Моисеев возглавлял Северный флот России

Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в поселке Борское, Калининградская область, Россия. Россиянин служил на атомных подводных лодках Северного флота на различных руководящих должностях, включая инженера боевой части, командира ракетной подводной лодки, командира соединения подводных лодок и командующего подводными силами.

С 2008 года он был признан почетным полярником. Его также отметили первым орденом Мужества в 1995 году за путешествие на Северный полюс. Кроме того, Моисеев получил второй орден Мужества за надзор за передачей атомной подводной лодки К-44 "Рязань" из Северного в Тихоокеанский флот в 2008 году под арктическими льдами.

За свою "образцовую службу" Моисеев был удостоен звания "герой Российской Федерации" в 2011 году. С 2019 года российский адмирал занимал должность командующего Северным флотом.