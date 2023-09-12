Російська економіка поступово деградуватиме: чи вплине це на спроможність агресора вести війну
Неспровокована агресія Росії проти України вже почала знищувати російську економіку та добробут росіян. І хоча країна-агресор ще має ресурси для продовження бойових дій, своє протистояння із Заходом Кремль вже програв.
Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. На його думку, країна-агресорка не зможе на рівних протистояти Україні, підтримуваній Заходом.
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Як впливає падіння російської економіки на війну
Не варто очікувати, що в один момент російська економіка може "розвалитися". На відміну від економіки Радянського союзу, вона є ринковою, і тому – більш стійкою.
Поступово російська економіка буде деградувати. І це авжеж впливає на спроможність агресора воювати, адже наочно показує, що ресурси Росії вичерпні,
– переконаний Фурса.
Росія не може підтримувати той рівень виробництва зброї, який би задовольняв її потреби. Щодня Збройні Сили знищують більше російського озброєння, аніж країна-агресорка здатна виготовити за цей день.
Це виснажує російську економіку, яка є в 10 разів меншою, аніж економіка західних партнерів України. Зрештою, в такій ситуації жодна світова економіка не змогла б обійтись без втрат.
"У Росії завжди буде можливість виготовляти нове озброєння. Санкції можуть обмежити виробничі спроможності окупантів, але для 100 ракет на місяць якісь ФСБ-шники завжди зможуть провести деталі для російських ракет", – зазначає інвестиційний банкір.
Значно важливішим є те, що Росія не здатна збільшити свої виробничі потужності через заборону продажів країні-агресорці верстатів. Через це, за винятком нового заводу для "Шахедів", Кремль не зможе збудувати нові підприємства для свого військово-промислового комплексу.
Сергій Фурса про падіння російської економіки: дивіться відео
Які ознаки падіння російської економіки помітні вже зараз
- Найочевиднішим показником темних днів російської економіки є курс її національної валюти. За 2023 рік він впав на понад 50% й сягнув 95 – 100 рублів за долар. Тепер країна-агресор намагається штучно його втримати, хоча потенціал до подальшого падіння у рубля чималий.
- Тривалий час Росія неабияк пишалася своїм статусом "світової бензоколонки", але після вторгнення в України ситуація драматично змінилася. Тепер Індія та Китай закупають російські енергоресурси з суттєвими знижками, а самій Росії не вистачає палива для того, щоб завершити збір урожаю.
- Але російські проблеми значно більші: через непевність на ринку праці в агресора виникли проблеми навіть із виробництвом локшини. Справа в тому, що через падіння курсу рубля Росія перестала бути привабливою для мігрантів, які працювали над виробництвом російського фаст-фуду. Тож тепер прихильники Путіна зможуть по-справжньому оцінити, як чудово їхня країна змогла "встати з колін",