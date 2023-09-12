Російська економіка поступово деградуватиме: чи вплине це на спроможність агресора вести війну

Неспровокована агресія Росії проти України вже почала знищувати російську економіку та добробут росіян. І хоча країна-агресор ще має ресурси для продовження бойових дій, своє протистояння із Заходом Кремль вже програв.

Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. На його думку, країна-агресорка не зможе на рівних протистояти Україні, підтримуваній Заходом.

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Як впливає падіння російської економіки на війну

Не варто очікувати, що в один момент російська економіка може "розвалитися". На відміну від економіки Радянського союзу, вона є ринковою, і тому – більш стійкою.

Поступово російська економіка буде деградувати. І це авжеж впливає на спроможність агресора воювати, адже наочно показує, що ресурси Росії вичерпні,

– переконаний Фурса.

Росія не може підтримувати той рівень виробництва зброї, який би задовольняв її потреби. Щодня Збройні Сили знищують більше російського озброєння, аніж країна-агресорка здатна виготовити за цей день.

Це виснажує російську економіку, яка є в 10 разів меншою, аніж економіка західних партнерів України. Зрештою, в такій ситуації жодна світова економіка не змогла б обійтись без втрат.

Аналогічний прогноз в інтерв'ю нещодавно озвучив Михайло Подоляк . На його думку, дієві санкції проти країни-агресорки можуть перетворити її на "відсталу країну XVII сторіччя, де усі їздять на возах".

"У Росії завжди буде можливість виготовляти нове озброєння. Санкції можуть обмежити виробничі спроможності окупантів, але для 100 ракет на місяць якісь ФСБ-шники завжди зможуть провести деталі для російських ракет", – зазначає інвестиційний банкір.

Значно важливішим є те, що Росія не здатна збільшити свої виробничі потужності через заборону продажів країні-агресорці верстатів. Через це, за винятком нового заводу для "Шахедів", Кремль не зможе збудувати нові підприємства для свого військово-промислового комплексу.

Сергій Фурса про падіння російської економіки: дивіться відео

Які ознаки падіння російської економіки помітні вже зараз