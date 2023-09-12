Российская экономика будет постепенно деградировать: повлияет ли это на способность агрессора вести войну

Неспровоцированная агрессия России против Украины уже начала уничтожать российскую экономику и благосостояние россиян. И хотя у страны-агрессора еще есть ресурсы для продолжения боевых действий, свое противостояние с Западом Кремль уже проиграл.

Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его мнению, страна-агрессорка не сможет на равных противостоять Украине, поддерживаемой Западом.

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Как влияет падение российской экономики на войну

Не стоит ожидать, что в один момент российская экономика может "развалиться". В отличие от экономики Советского союза, она является рыночной, и потому более устойчивой.

Постепенно российская экономика будет деградировать. И это влияет на способность агрессора воевать, ведь наглядно показывает, что ресурсы России исчерпываются,

– убежден Фурса.

Россия не способна поддерживать тот уровень производства оружия, который удовлетворял бы его потребности. Ежедневно Вооруженные Силы уничтожают больше российского вооружения, чем страна-агрессорка способна изготовить за этот день.

Это истощает российскую экономику, которая в 10 раз меньше, чем совокупная экономика западных партнеров Украины. В конце концов, в такой ситуации ни одна мировая экономика не могла бы обойтись без потерь.

Аналогичный прогноз в интервью недавно озвучил Михаил Подоляк . По его мнению, действенные санкции против страны-агрессорки могут превратить ее в "отсталую страну XVII века, где все ездят на повозках".

"В России всегда будет возможность производить новое вооружение. Санкции могут ограничить производственные возможности оккупантов, но для 100 ракет в месяц какие-то ФСБ-шники всегда смогут провести детали для российских ракет", – отмечает инвестиционный банкир.

Значительно важнее то, что Россия не способна увеличить свои производственные мощности из-за запрета на продажу стране-агрессорке станков. Из-за этого, за исключением нового завода для "Шахедов", Кремль не сможет построить новые предприятия для своего военно-промышленного комплекса

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