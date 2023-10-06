Уже організовують замовні вбивства: російський опозиціонер розібрав черговий маразм пропаганди

Російські пропагандисти вже настільки позбулись усіх умовностей, що публічно закликають до вбивства своїх же людей. Зокрема, Маргаріта Сімоньян запропонувала скинути ядерну бомбу на Сибір.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що подібні висловлення становлять норму для ЗМІ країни-агресорки.

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"На сьогодні Сімоньян – керівниця трьох державних медіакомпаній. За концентрацією в одних руках влади над медіаресурсами, мені здається, вона №1 у Росії", – зазначив Яковенко.

Російські пропагандисти закликають до вбивства людей: дивіться відео 24 Каналу

До слова, російська пропагандистка аргументувала ядерний вибух над Сибіром "чудовою перспективою" повернутись у 1990-ті, коли працювали хіба що стаціонарні телефони. Мовляв, батькам не доведеться пояснювати дітям, чому в них немає сучасних гаджетів.

Не Сімоньян єдиною

Яковенко вважає, що заява російської пропагандистки хоч і дивна, але належить до низки інших.

Буяння відвертості, духовного "стриптизу" дуже характерне сьогодні для російських медіа. Триває змагання за найбільш ідіотське висловлення,

– додав опозиційний журналіст.

Так, друг Путіна Міхаіл Ковальчук запропонував "налякати Захід", застосувавши ядерну зброю на Новій Землі – на архіпелагу в Північному Льодовитому океані.

Крім того, пропагандист Сєргєй Мардан у державному радіоефірі закликав збирати гроші на вбивство правозахисника Льва Пономарьова. Імовірно, він мав на увазі Іллю Пономарьова – колишнього депутата держдуми.

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