Уже организовывают заказные убийства: российский оппозиционер разобрал новый маразм пропаганды

Российские пропагандисты уже настолько избавились от всех условностей, что публично призывают к убийству своих же людей. В частности, Маргарита Симоньян предложила сбросить ядерную бомбу на Сибирь.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что подобные высказывания составляют норму для СМИ страны-агрессора.

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"Сегодня Симоньян – руководительница трех государственных медиакомпаний. По концентрации в одних руках власти над медиаресурсами, мне кажется, она №1 в России", – отметил Яковенко.

Российские пропагандисты призывают к убийству людей: смотрите видео 24 Канала

К слову, российская пропагандистка аргументировала ядерный взрыв над Сибирью "прекрасной перспективой" вернуться в 1990-е, когда работали разве что стационарные телефоны. Мол, родителям не придется объяснять детям, почему у них нет современных гаджетов.

Не Симоньян единственной

Яковенко считает, что заявление российской пропагандистки хоть и странное, но относится к ряду других.

Буйство откровенности, духовного "стриптиза" очень характерно сегодня для российских медиа. Продолжается соревнование за наиболее идиотское высказывание,

– добавил оппозиционный журналист.

Так, друг Путина Михаил Ковальчук предложил "напугать Запад", применив ядерное оружие на Новой Земле – на архипелаге в Северном Ледовитом океане.

Кроме того, пропагандист Сергей Мардан в государственном радиоэфире призвал собирать деньги на убийство правозащитника Льва Пономарева. Вероятно, он имел в виду Илью Пономарева – бывшего депутата госдумы.

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