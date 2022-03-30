Російське вторгнення в Україну загрожує голодом у світі

Через розпочату рашистами війну в Україні частина підприємств, виробництв та компаній була змушена призупинити або обмежити свою діяльність на територіях, де ведуться активні бойові дії. Зупинка та обмеження діяльності зумовили зростаючий дефіцит української продукції на світовому ринку.

Дефіцит пшениці вже помітний у світі. Зокрема, Крісталіна Георгієва, очільниця МВФ на форумі в Досі зазначила: "Чим швидше вийдуть танки, тим швидше прибудуть трактори. Нам потрібний урожай в Україні до липня, щоб сприяти стабільності цін на продукти".

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Україна – житниця світу

І це не дивно, адже Україна є одним з найбільших експортерів пшениці. У 2020 році український експорт пшениці склав 9% від загальносвітового. При цьому, в багатьох країнах ця частка українських продуктів є набагато більшою.

З'ясувала, що Україна забезпечує:

26% потреб Єгипту в імпортній пшениці,

12% потреб Індонезії,

11% потреб Пакистану,

6% потреб Бангладеш,

9% потреб Туреччини.

Тільки в цих чотирьох країнах живе 10% населення Землі – 800 мільйонів людей.

Попри воєнні дії, за інформацією МінАПК, найважча і найважливіша посівна за всю історію все ж таки йде, на тих землях, де це можна більш менш безпечно зробити! Хоч, звісно, є і проблеми, зокрема, з дизелем через його вартість.

Наші аграрії розуміють, що від них залежить продовольча безпека! За це ім низький уклін і велика подяка! Окрім безпекових та економічних проблем, є логістичні проблеми з експортом продукції через блокаду рашистами портів України. Для аграріїв залишилося лише невелике логістичне вікно – близько 20 тисяч тонн на добу, які можна експортувати залізницею.

Але ми віримо, що скоро військові кораблі ворога, які блокують морські шляхи з українських портів, завдяки нашим ЗСУ скоро підуть… тобто, слідом за тим кораблем, про який Ви подумали!

Енергетична безпека

52% світового експорту соняшникової олії! Це 81% потреб Нідерландів в імпортній олії, 76% від потреб Індії та 62% потреб Китаю. 13% світового експорту кукурудзи – це 51% потреб Китаю, 40% потреб Туреччини, 27% потреб Єгипту.

Окрім забезпечення продовольством, Україна забезпечує 70% світового експорту неону – газу, який використовується у лазерах, задіяних у виготовленні напівпровідників, що використовуються у виготовленні техніки. Війна, розв’язана рашистами, додатково зменшить світову пропозицію і так вже дефіцитних мікрочипів, через що будуть дорожчати всі технологічні товари.

Окремої уваги заслуговує тема енергоресурсів. Через російську агресію в ЄС почали працювати над заміщенням постачання рашистського газу, ціни на який досягли 1400 доларів США за 1000 кубів. Добре хоч опалювальний холодний сезон майже закінчується, є час підготуватися до наступного.

Питання нафти, ціна на яку зростає і сягала вже 113 доларів США за барель марки Brent, є також чутливим. Ціни на бензин та дизель уже виросли всюди, тому США намагаються вирішувати цю проблему за допомогою відкриття старих-нових ринків – Венесуели, Ірану.

Питання "заправки" є болючим для всіх – і для людей, і для компаній, які закладуть у ціну товарів збільшені витрати на транспортування.

Як бачимо, рашистське вторгнення в Україну впливає і на продовольчу безпеку, і на промисловість інших країн, в глобальні ланцюги постачання яких ми інтегровані! Тому всі демократичні країни мають бути зацікавлені в тому, щоб якомога швидше здолати ворога!