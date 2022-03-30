Складна гра лише починається

Як показала практика – саме механізм виконання є найголовнішим у будь-якому подібному документі. Тут він досить складний і специфічний.

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Зокрема "нейтральний статус" потребує затвердження на референдумі, а референдум, зі свого боку, потребує виведення іноземних військ з території України та припинення вогню.

Тобто ми говоримо РФ: "Виведіть війська, а тоді ми будемо голосувати нейтральний статус на референдумі, і, можливо, навіть проголосуємо". Ну, а якщо не проголосуємо, то що може бути вищим за рішення референдуму?

Як думаєте, наскільки радо піде РФ на виконання подібного алгоритму? Думаю, що дуже охоче, безперечно. Тому перспективи того, що все буде саме так, як ми сьогодні (29 березня – 24 канал) почули, не виглядають вже дуже переконливими.

Водночас, все це було озвучено, хоча жодного документу не було підписано. Їх взагалі поки що не підписували – лише обговорювали, і це зрозуміло, адже у делегації просто не може бути на це повноважень.

Сторони обмінялися думками, тепер "середньозважене щось" прямуватиме у легендарний бункер. Яка буде зустріч у бункері для цього "щось"? Сказати важко. Думаю, без ентузіазму, тому на нас чекатиме продовження війни ще певний час, хоча у підсумку може бути мир, який виявиться лише черговим перемир'ям.

Монстр дає задню

Що насправді важливо? Важливо, як поступово, але відверто "відкочовує" позиція РФ, яка починала з висунення абсурдних ультиматумів.

"Денацифікація" та "демілітаризація" зникли, наче їх і не було. Розмови про визнання де-юре окупації окремих територій Донецької та Луганської областей і Криму теж уже не лунають. Сама зустріч "відкочувала" із лояльної до Кремля Білорусі до цілком нейтральної Туреччини, а Мединський уже "не заперечує" від імені РФ щодо приєднання України до ЄС.

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Питання Криму, яке РФ 8 років називала "остаточно закритим", уже обговорюється. Поки що зовсім не в тому напрямку, якого варто було б чекати, але обговорюється. Присутність Рустема Умерова та Мустафи Джемільова на переговорах є найкращим тому підтвердженням. Коротше кажучи, вони "вже починають торгуватися".

Важливо розуміти, що переговорного процесу ми не уникнемо, до його завршення ще далеко, реальної конкретики поки що немає – є певні тенденції, результати будуть залежати винятково від успіхів української армії. До речі, думаю, що саме позиція останньої й буде відігравати ключову роль для змісту підсумкового документу.

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