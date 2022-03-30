Сложная игра только начинается

Как показала практика – именно механизм является самым главным в любом подобном документе. Здесь он достаточно сложный и специфический.

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В частности, "нейтральный статус" требует утверждения на референдуме, а референдум, со своей стороны, требует вывода иностранных войск с территории Украины и прекращения огня.

То есть мы говорим РФ: "Выведите войска, а тогда мы будем голосовать нейтральный статус на референдуме, и, возможно, даже проголосуем". Ну, а если не проголосуем, то что может быть выше решения референдума?

Как думаете, насколько радушно пойдет РФ на выполнение подобного алгоритма? Думаю, что очень охотно, бесспорно. Поэтому перспективы того, что все будет именно так, как мы сегодня (29 марта – 24 канал) услышали, не выглядят уж очень убедительными.

В то же время, все это было озвучено, хотя ни одного документа не было подписано. Их вообще пока не подписывали – только обсуждали, и это понятно, ведь у делегации просто не может быть на это полномочий.

Стороны обменялись мнениями, теперь "средневзвешенное что-то" будет направляться в легендарный бункер. Какая будет встреча в бункере для этого "что-то"? Сказать трудно. Думаю, без энтузиазма, поэтому нас будет ждать продолжение войны еще определенное время, хотя в итоге может быть мир, который окажется лишь очередным перемирием.

Монстр дает заднюю

Что на самом деле важно? Важно, как постепенно, но откровенно "откочевывает" позиция РФ, которая начинала с выдвижения абсурдных ультиматумов.

"Денацификация" и "демилитаризация" исчезли, словно их и не было. Разговоры о признании де-юре оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма тоже уже не звучат. Сама встреча "откочевала" из лояльной к Кремлю Беларуси в полностью нейтральную Турцию, а Мединский уже "не возражает" от имени РФ относительно присоединения Украины к ЕС.

Стоящее Тридцать три дня восьмилетней войны длиной в четыре века

Вопрос Крыма, который РФ 8 лет называла "окончательно закрытым", уже обсуждается. Пока совсем не в том направлении, которого следовало бы ждать, но обсуждается. Присутствие Рустема Умерова и Мустафы Джемилева на переговорах является лучшим тому подтверждением. Короче говоря, они "уже начинают торговаться".

Важно понимать, что переговорного процесса мы не избежим, до его завршения еще далеко, реальной конкретики пока нет – есть определенные тенденции, результаты будут зависеть исключительно от успехов украинской армии. Кстати, думаю, что именно позиция последней и будет играть ключевую роль для содержания итогового документа.

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