Российское вторжение в Украину чревато голодом в мире

Из-за развязанной рашистами войны в Украине часть предприятий, производств и компаний была вынуждена приостановить или ограничить свою деятельность на территориях, где ведутся активные боевые действия. Остановка и ограничение деятельности обусловили растущий дефицит украинской продукции на мировом рынке.

Дефицит пшеницы уже заметен в мире. В частности, Кристалина Георгиева, глава МВФ на форуме в Дохе отметила: "Чем быстрее уйдут танки, тем быстрее прибудут тракторы. Нам нужен урожай в Украине до июля, чтобы способствовать стабильности цен на продукты".

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Украина – житница планеты

И это не удивительно, ведь Украина является одним из самых крупных экспортеров пшеницы.

В 2020 году украинский экспорт пшеницы составил 9% общемирового. При этом, во многих странах эта доля украинских продуктов намного больше.

Выяснила, что Украина обеспечивает:

26% потребностей Египта в импортной пшенице,

12% потребностей Индонезии,

11% потребностей Пакистана,

6% потребностей Бангладеш,

9% потребностей Турции.

Только в этих четырех странах живет 10% населения Земли – 800 миллионов человек.

Несмотря на военные действия, по информации МинАПК, самая тяжелая и важная посевная за всю историю все же идет, на тех землях, где это можно более или менее безопасно сделать! Хотя, конечно, есть и проблемы, в частности, с дизелем – из-за его стоимости.

Наши аграрии понимают, что от них зависит продовольственная безопасность! За это им низкий поклон и большое спасибо!

Кроме безопасных и экономических проблем, есть логистические проблемы с экспортом продукции из-за блокады рашистами портов Украины. Для аграриев осталось только небольшое логистическое окно – около 20 тысяч тонн в сутки, которые можно экспортировать по железной дороге.

Но мы верим, что скоро военные корабли врага, блокирующие морские пути из украинских портов, благодаря нашим ВСУ скоро пойдут… то есть, вслед за кораблем, о котором Вы подумали!

Энергетическая безопасность

52% мирового экспорта подсолнечного масла! Это 81% нужд Нидерландов в импортном масле, 76% потребностей Индии и 62% потребностей Китая. 13% мирового экспорта кукурузы – это 51% потребностей Китая, 40% потребностей Турции, 27% потребностей Египта.

Кроме обеспечения продовольствием, Украина обеспечивает 70% мирового экспорта неона – газа, используемого в лазерах, задействованных в изготовлении полупроводников, используемых в изготовлении техники.

Война, развязанная рашистами, дополнительно уменьшит мировое предложение и так уж дефицитных микрочипов, из-за чего будут дорожать все технологические товары.

Отдельного внимания заслуживает тема энергоресурсов. Из-за российской агрессии в ЕС начали работать над замещением поставки рашистского газа, цены на который достигли 1400 долларов США за 1000 кубов. Хорошо хоть отапительный холодный сезон почти заканчивается, есть время подготовиться к следующему.

Вопрос нефти, цена на которую растет и достигала уже 113 долларов США за баррель марки Brent, также чувствителен. Цены на бензин и дизель уже выросли повсюду, поэтому США пытаются решать эту проблему посредством открытия старых новых рынков – Венесуэлы, Ирана.

Вопрос "заправки" болезненный для всех – и для людей, и для компаний, которые заложат в цену товаров увеличенные расходы на транспортировку.

Как видим, рашистское вторжение в Украину влияет и на продовольственную безопасность, и на промышленность других стран, в глобальные цепи снабжения которых мы интегрированы. Поэтому все демократические страны должны быть заинтересованы в том, чтобы поскорее одолеть врага!

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: