Дефіцит пшениці вже помітний у світі. Зокрема, Крісталіна Георгієва, очільниця МВФ на форумі в Досі зазначила: "Чим швидше вийдуть танки, тим швидше прибудуть трактори. Нам потрібний урожай в Україні до липня, щоб сприяти стабільності цін на продукти".

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Україна – житниця світу

І це не дивно, адже Україна є одним з найбільших експортерів пшениці. У 2020 році український експорт пшениці склав 9% від загальносвітового. При цьому, в багатьох країнах ця частка українських продуктів є набагато більшою.

З'ясувала, що Україна забезпечує:

26% потреб Єгипту в імпортній пшениці,

12% потреб Індонезії,

11% потреб Пакистану,

6% потреб Бангладеш,

9% потреб Туреччини.

Тільки в цих чотирьох країнах живе 10% населення Землі – 800 мільйонів людей.

Попри воєнні дії, за інформацією МінАПК, найважча і найважливіша посівна за всю історію все ж таки йде, на тих землях, де це можна більш менш безпечно зробити! Хоч, звісно, є і проблеми, зокрема, з дизелем через його вартість.

Наші аграрії розуміють, що від них залежить продовольча безпека! За це ім низький уклін і велика подяка! Окрім безпекових та економічних проблем, є логістичні проблеми з експортом продукції через блокаду рашистами портів України. Для аграріїв залишилося лише невелике логістичне вікно – близько 20 тисяч тонн на добу, які можна експортувати залізницею.

Але ми віримо, що скоро військові кораблі ворога, які блокують морські шляхи з українських портів, завдяки нашим ЗСУ скоро підуть… тобто, слідом за тим кораблем, про який Ви подумали!

52% світового експорту соняшникової олії! Це 81% потреб Нідерландів в імпортній олії, 76% від потреб Індії та 62% потреб Китаю. 13% світового експорту кукурудзи – це 51% потреб Китаю, 40% потреб Туреччини, 27% потреб Єгипту.

Енергетична безпека

Окрім забезпечення продовольством, Україна забезпечує 70% світового експорту неону – газу, який використовується у лазерах, задіяних у виготовленні напівпровідників, що використовуються у виготовленні техніки. Війна, розв’язана рашистами, додатково зменшить світову пропозицію і так вже дефіцитних мікрочипів, через що будуть дорожчати всі технологічні товари.

Окремої уваги заслуговує тема енергоресурсів. Через російську агресію в ЄС почали працювати над заміщенням постачання рашистського газу, ціни на який досягли 1400 доларів США за 1000 кубів. Добре хоч опалювальний холодний сезон майже закінчується, є час підготуватися до наступного.

Питання нафти, ціна на яку зростає і сягала вже 113 доларів США за барель марки Brent, є також чутливим. Ціни на бензин та дизель уже виросли всюди, тому США намагаються вирішувати цю проблему за допомогою відкриття старих-нових ринків – Венесуели, Ірану.

Питання "заправки" є болючим для всіх – і для людей, і для компаній, які закладуть у ціну товарів збільшені витрати на транспортування.

Як бачимо, рашистське вторгнення в Україну впливає і на продовольчу безпеку, і на промисловість інших країн, в глобальні ланцюги постачання яких ми інтегровані! Тому всі демократичні країни мають бути зацікавлені в тому, щоб якомога швидше здолати ворога!