Російські еліти не можуть зрозуміти важливу річ

Ось уже понад 20 років я марно намагаюся роз'яснити божевільному російському політичному класу деякі, здавалося б, цілком очевидні будь-якій нормальній людині істини. Я продовжую наполягати на цій майже безнадійній місії, бо тяжке повільне захворювання "мозку нації" веде мою країну до неминучої катастрофи.

Російська еліта захотіла величі

Найважливішою ідеологемою російського зовнішньополітичного дискурсу є хтиве смакування якимось "приниженням", яке Росія зазнає останню чверть століття внаслідок поразки СРСР у холодній війні. Ця демонстрація геополітичних виразок – улюблене заняття всієї політичної еліти від азіопів Проханова та Дугіна до яблучників Арбатова та Лукіна.

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Непотоплювана радянська "еліта" вийшла з найбільшої геополітичної катастрофи XX століття "запакована", як ніколи раніше. Але, забезпечивши себе на кілька поколінь вперед, вона знову захотіла не конституції, а азіопської величі – Золотої Орди, до якої мріють долучитися народи та держави.

Російська політична еліта ніяк не може зрозуміти, що вона нікому не потрібна на пострадянському просторі як "учитель життя та центр тяжіння". І це не тому, що "американка гадить", а тому, що путінська Дзюдохерія ні для кого не може бути привабливою – ні для мільйонів українців, які прагнули позбутися своїх бандитів при владі, ні для середньоазіатських диктаторів, яким не потрібний "альфапахан" над ними у Кремлі.

Ну, можливо, знайшлися б серед наших сусідів якісь соціально близькі брати по розуму, якби хрипка від ненависті на Захід російська еліта запропонувала їм послідовний "Великий Антизахідний Ідеологічний Проєкт". Проте всьому світу відомо, де ця еліта зберігає свої скарби, яку медицину обирає для себе та освіту для своїх дітей.

Кожного нового керівника у сусідніх країнах Москва рано або пізно оголошувала "прозахідним" або "ще прозахіднішим", не помічаючи, що цим виносила вирок власній політиці. Де ж ті "проросійські", в очікуванні яких будували у Кремлі пісочні замки своєї нової імперії? Може, все-таки щось не так з нами і з нашою політикою, а президенти просто проукраїнські, прогрузинські, пробілоруські?

Приниження по-російськи

Нездатність російської еліти не лише формально на папері, а й психологічно сприймати серйозно незалежність "братських" країн, її вражаюча глухота до можливої реакції наших сусідів та імперська пиха закономірно породжували цикл відчуження і ворожнечі по всьому пострадянському просторі.

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У звичайних людських відносин претензія на "братське домінування" стає запрошенням до ненависті. Чому ж така очевидна дурість видається за зразок державної мудрості, коли йдеться не про відносини між людьми, а про відносини між народами?

Агресивна концепція "русского міра", по-учнівськи запозичена у гітлерівської зовнішньої політики 30-х років минулого століття, та ганебна спроба її практичної реалізації в Україні стали апофеозом чвертьвікової оргії "приниження".

Пацієнт дав нарешті відповідь на запитання оточення, яке вже давно стурбоване його неадекватною поведінкою, про природу його приниженості. Російська людина на рандеву історії, виявляється, принижена, коли не може безкарно топтатися й розчленовувати своїх колишніх побратимів з будівництва платонівського Котлована.

З чарівною простодушністю свідчать про це перед майбутнім трибуналом Міллер та Лук'янов у своєму "філософському трактаті" "Відсторонення замість конфронтації: пост'європейська Росія у пошуках самодостатності":

"Приєднавши Крим та надавши підтримку антикиївським силам на Донбасі, Москва не просто провела червону лінію, яку готова захищати будь-якими засобами. Росія не визнавала непорушними реалії, що виникли після розпаду СРСР, і не вважала свої дії щодо сусідніх країн (вони були створені вже після узгоджених рішень 1970 – 1980-х років) порушенням досягнутих раніше договорів. Іншими словами, Росія так ніколи повною мірою і не погодилася з існуванням нового світового порядку, який Захід вважав само собою зрозумілим, хоча до середини 2000-х років мирився з ним як із даністю".

То хто насправді "принизив" Росію?

Отже, Москва, як з'ясовується, завжди вважала, що має право перекроювати кордони нових сусідніх держав і взагалі господарювати там як завгодно, тому що держави ці були створені вже після 1991 року. Росія, до речі, також була створена вже після. Відповідно до цієї "логіки" треба скасувати всі норми міжнародного права, а заразом і кордони. А як бути з десятком угод, укладених Росією з Україною та іншими державами не в 1970 – 1980-х роках, а вже після, включаючи її зобов'язання щодо Будапештського меморандуму?

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І хто ж це так познущався зі слабкої та приниженої Росії, нав'язавши їй непорушні реалії нового світового порядку? Проклятий Захід? Перестаньте обманювати самих себе. Захід був нажаханий перспективою найбільшої геополітичної катастрофи XX століття – розпаду ядерної наддержави.

Президента США Джорджа Буша-старшого зашикали в українській ще комуністичній Верховній Раді, коли у своїй Chicken Kiev Speech він марно намагався переконати депутатів у необхідності збереження Радянського Союзу. Я пам'ятаю, як його радник з національної безпеки Брент Скоукрофт вигукував у розпачі у Вашингтоні: "З ким я тепер домовлятимуся про ядерну зброю?".

Російська номенклатура рвалася до "незалежності" від союзного центру та "скидання баласту непотрібних республік", щоб не виявитися відтиснутою на другі ролі при прийдешньому розпилі багатомільярдної власності. Лише за кілька років, добряче нажершись, вона знову почала мрітися про "геополітичну велич". Водночас 1991 року Верховна Рада РРФСР ратифікувала Біловезькі угоди майже одноголосно, а зовсім не під дулами автоматів натовських інтервентів.