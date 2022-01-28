Російські прикордонники затримали двох українських рибалок у Чорному морі
Джерело:телеграм-канал Людмили Денісової
Прикордонники Росії незаконно затримали 2 рибалок у Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Криму. Обоє є громадянами України.
Про це у телеграмі повідомила Людмила Денісова, уповноважена Ради з прав людини. Вона поскаржилася, що Росія не надає Україні офіційних відомостей про затримання.
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Як українці опинилися в окупованому Криму
- Українська омбудсменка уточнила, що Руслан Романюта та Іван Герасименко вийшли у Чорне море на риболовецькому судні "Волга" 25 січня.
- Вони вирушили з міста Генічеська, що на Херсонщині, але додому не повернулися. За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун.
- Через це його прибило до міста Щолкіне в окупованому Криму. Російські прикордонники затримали рибалок в акваторії Чорного моря, але не повідомили про це відповідним українським органам.
Обмудсменка закликала звільнити українців
Денісова наголосила, що затримання українців країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права. Через це вона звернулася до Тетяни Москалькової – уповноваженої з прав людини у Росії. Посадовиця попросила її вжити заходів щодо звільнення незаконно затриманих рибалок.
При цьому, омбудсменка закликала представників міжнародних організацій тримати ситуацію на контролі й не допустити порушення основоположних прав і свобод українців. "Робимо усе можливе задля захисту прав рибалок і віримо у їхнє якнайшвидше повернення додому", – підсумувала Денісова.
Такі інциденти вже були
У квітні 2021 року російські прикордонники затримали 2 українських рибалок під Очаковом. Силовики держави-окупанта з'явилися, коли ті сіли у невеликий катер і відплили по рибу. В українців почали вимагати документи. Прикордонники Росії проігнорували той факт, що катер чоловіків мав право працювати на певній віддалі від головного судна.