Російські прикордонники затримали двох українських рибалок у Чорному морі

Прикордонники Росії незаконно затримали 2 рибалок у Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Криму. Обоє є громадянами України.

Про це у телеграмі повідомила Людмила Денісова, уповноважена Ради з прав людини. Вона поскаржилася, що Росія не надає Україні офіційних відомостей про затримання.

Читайте також Прив'язали скотчем до стільця, – кримчанин Чалгозов розповів, як його намагалася завербувати ФСБ​

Як українці опинилися в окупованому Криму

Українська омбудсменка уточнила, що Р услан Романюта та Іван Герасименко вийшли у Чорне море на риболовецькому судні "Волга" 25 січня.

вийшли у Чорне море на риболовецькому судні "Волга" 25 січня. Вони вирушили з міста Генічеська, що на Херсонщині, але додому не повернулися. За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун.

Через це його прибило до міста Щолкіне в окупованому Криму. Російські прикордонники затримали рибалок в акваторії Чорного моря, але не повідомили про це відповідним українським органам.

Обмудсменка закликала звільнити українців

Херсонські правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про насильницьке зникнення.

Денісова наголосила, що затримання українців країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права. Через це вона звернулася до Тетяни Москалькової – уповноваженої з прав людини у Росії. Посадовиця попросила її вжити заходів щодо звільнення незаконно затриманих рибалок.

При цьому, омбудсменка закликала представників міжнародних організацій тримати ситуацію на контролі й не допустити порушення основоположних прав і свобод українців. "Робимо усе можливе задля захисту прав рибалок і віримо у їхнє якнайшвидше повернення додому", – підсумувала Денісова.

Такі інциденти вже були

У квітні 2021 року російські прикордонники затримали 2 українських рибалок під Очаковом. Силовики держави-окупанта з'явилися, коли ті сіли у невеликий катер і відплили по рибу. В українців почали вимагати документи. Прикордонники Росії проігнорували той факт, що катер чоловіків мав право працювати на певній віддалі від головного судна.