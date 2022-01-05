На роздуми дали 10 хвилин

23-річний кримський татарин розповів, що у його будинок в селищі Приморський прийшли російські силовики з обшуками. Про це чоловік заявив у відео, яке опублікували на сторінці фейсбук-спільноти.

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У Чалгазова вилучили мобільний телефон, одягли на нього наручники та із заплющеними очима вивезли. Батькам чоловіка пояснили, що мають допитати їхнього сина як свідка у справі про підрив газопроводу в селі Перевальне.

Зауважимо, фігурантами сфабрикованої справи є заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелял, а також брати Азіз та Асан Ахтемові. Усі вони заперечують свою провину.

"У тебе 10 хвилин. Або твоє життя зміниться на гірший бік і ти сядеш, або працюватимеш з нами і житимеш, як жив", – казали співробітники ФСБ. Під цим тиском мене, прив'язаного скотчем до стільця, змусили прийняти ці умови. Я підписався,

– зізнався Чалгазов.

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Чалгазов заявив, що не буде "стукачем" ФСБ

З моменту затримання ніхто не знав, де саме перебуває Куртумер. Додому співробітники ФСБ повернули його лише увечері.

Спершу кримський татарин не хотів розповідати про те, що його завербували. Однак, коли за аналогічних обставин затримали Нарімана Аметова, Чалгазов вирішив розповісти, що насправді відбувалося з ним після обшуку.

Чоловік наголосив, що змушений був піти на такі умови, аби уникнути тиску та кримінальної справи. Хоч Чалгазов і підписав документи з ФСБ, він публічно заявив, що "стукачем не буде".

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Повний текст публікації фейсбук-групи "Крымская солидарность":

"Стукачем бути не хочу", – кримський татарин Куртумер Чалгозов розповів про те, як його вербувала ФСБ.

"У тебе 10 хвилин. Або твоє життя зміниться на гірший бік і ти сядеш, або працюватимеш з нами і житимеш, як жив", – розповідає про своє затримання співробітниками ФСБ Куртумер Чалгозов. "І під цим тиском мене, прив'язаного скотчем до стільця, змусили прийняти ці умови, і я підписався".

14 грудня у селищі Приморський відбулися слідчі заходи в будинку 23-річного Куртумера Чалгозова. У нього вилучили мобільний телефон. Самого Куртумера забрали з будинку у наручниках та із заплющеними очима. Батькам сказали, що їхнього сина потрібно допитати як свідка у справі про підрив газопроводу в селі Перевальне. У цій справі проходять заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелял, а також брати Азіз та Асан Ахтемові. Усі вони заперечують свою провину.

У день обшуку, 14 грудня, Чалгозов не захотів докладно розповідати про характер питань, які йому ставили на допиті у будівлі ФСБ, але заявив, що жодного відношення до Джеляла та братів Ахтемових не має.

З моменту затримання ніхто не знав фактичного місця перебування Куртумера Чалгозова. Додому його повернули його лише увечері.

Після резонансної заяви іншого кримського татарина – Нарімана Аметова, якого затримали в Старому Криму за аналогічних обставин, але катували електричним струмом у будівлі ФСБ, Куртумер вирішив розповісти — що насправді відбувалося з ним після обшуку, щоб уникнути тиску з боку спецслужб.

Ми записали хроніку подій, що відбулися з ним 14 грудня, та публікуємо з його дозволу.