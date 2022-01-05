На размышления дали 10 минут

23-летний крымский татарин рассказал, что в его дом в поселке Приморский пришли российские силовики с обысками. Об этом мужчина заявил в видео, опубликованном на странице фейсбук-сообщества.

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У Чалгазова изъяли мобильный телефон, надели на него наручники и с закрытыми глазами вывезли. Родителям мужчины объяснили, что должны допросить их сына как свидетеля по делу о подрыве газопровода в селе Перевальное.

Заметим, фигурантами сфабрикованного дела являются заместитель главы Меджлиса крымских татар Нариман Джелял, а также братья Азиз и Асан Ахтемовы. Все они отрицают свою вину.

"У тебя 10 минут. Либо твоя жизнь изменится в худшую сторону и ты сядешь, либо будешь работать с нами и будешь жить, как жил", – говорили сотрудники ФСБ. Под этим давлением меня, привязанного скотчем к стулу, вынудили принять эти условия. Я подписался,

– признался Чалгазов.

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Чалгазов заявил, что не будет "стукачем" ФСБ

С момента задержания никто не знал, где находится Куртумер. Домой сотрудники ФСБ вернули его вечером.

Сначала крымский татарин не хотел рассказывать о том, что его завербовали. Однако когда при аналогичных обстоятельствах задержали Наримана Аметова, Чалгазов решил рассказать, что на самом деле происходило с ним после обыска.

Мужчина подчеркнул, что вынужден был пойти на такие условия, чтобы избежать давления и уголовного дела. Хотя Чалгазов и подписал документы из ФСБ, он публично заявил, что "стукачем не будет".

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Повний текст публікації фейсбук-групи "Крымская солидарность":

"Стукачем бути не хочу", – кримський татарин Куртумер Чалгозов розповів про те, як його вербувала ФСБ.

"У тебе 10 хвилин. Або твоє життя зміниться на гірший бік і ти сядеш, або працюватимеш з нами і житимеш, як жив", – розповідає про своє затримання співробітниками ФСБ Куртумер Чалгозов. "І під цим тиском мене, прив'язаного скотчем до стільця, змусили прийняти ці умови, і я підписався".

14 грудня у селищі Приморський відбулися слідчі заходи в будинку 23-річного Куртумера Чалгозова. У нього вилучили мобільний телефон. Самого Куртумера забрали з будинку у наручниках та із заплющеними очима. Батькам сказали, що їхнього сина потрібно допитати як свідка у справі про підрив газопроводу в селі Перевальне. У цій справі проходять заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелял, а також брати Азіз та Асан Ахтемові. Усі вони заперечують свою провину.

У день обшуку, 14 грудня, Чалгозов не захотів докладно розповідати про характер питань, які йому ставили на допиті у будівлі ФСБ, але заявив, що жодного відношення до Джеляла та братів Ахтемових не має.

З моменту затримання ніхто не знав фактичного місця перебування Куртумера Чалгозова. Додому його повернули його лише увечері.

Після резонансної заяви іншого кримського татарина – Нарімана Аметова, якого затримали в Старому Криму за аналогічних обставин, але катували електричним струмом у будівлі ФСБ, Куртумер вирішив розповісти — що насправді відбувалося з ним після обшуку, щоб уникнути тиску з боку спецслужб.

Ми записали хроніку подій, що відбулися з ним 14 грудня, та публікуємо з його дозволу.