Четверо українських рибалок вийшли 17 квітня у Чорне море на катері та мотофелюзі. Через три дні власниця човна повідомила: 2 рибалок затримали російські прикордонники, ще 2 – повертаються до Очакова.

Про затримання українських рибалок видання повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

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Затримання рибалок: як все було

Четверо рибалок 17 квітня з Очакова вийшли у море. За інформацією їхніх колег, рибалки вирушили на фелюзі на камбалу. Вони прямували до сіток, які розставили раніше, щоб зібрати улов.

Судно пришвартувалося, 2 рибалок сіли у невеликий катер і відплили від фелюги по рибу. Саме тоді, за словами їхніх колег, з'явилися російські прикордонники. Вони почали вимагати документи.

Що кажуть у риболовному підприємстві

За словами директора риболовного підприємства Олександра Громового, катер мав право працювати на певній віддалі від головного судна, бо є один документ на 2 плавзасоби. Однак російські прикордонники проігнорували це.

Вони запитали: документи є? Нема, документи на головному судні. За мотузку причепили й протягли їх до Чорноморського в Крим,

– зазначив Громовий.

Це, за його словами, розповіли рибалки з основного судна, які повернулися в Очаків.

Адміністратор причалу, з якого виходила фелюга, запевнив, що у рибалок були всі необхідні документи на промисел.

"Перебували вони там на законних підставах. Але з певних часів росіяни вважають, що це вже не українська економічна зона, а Росії, оскільки вони захопили Крим", – додав Громовий.

Власниця фелюги сподівається, що трапилася помилка. Саме вона і повідомила українських прикордонників про зникнення чоловіків.

Як ситуацію коментує ДПСУ та МЗС

Держприкордонслужба та Міністерство закордонних справ України щодо затримання рибалок наразі офіційних заяв не робили.