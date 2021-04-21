Четверо украинских рыбаков вышли 17 апреля в Черное море на катере и мотофелюзе. Через три дня владелица лодки сообщила: 2 рыбаков задержали российские пограничники, еще 2 – возвращаются в Очаков.

О задержании украинских рыбаков издание сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Задержание рыбаков: как все было

Четверо рыбаков 17 апреля с Очакова вышли в море. По информации их коллег, рыбаки отправились на фелюге на камбалу. Они направлялись к сеткам, которые расставили раньше, чтобы собрать улов.

Судно пришвартовалось, 2 рыбаков сели в небольшой катер и отплыли от фелюги за рыбой. Именно тогда, по словам их коллег, появились российские пограничники. Они потребовали документы.

Что говорят в рыболовном предприятии

По словам директора рыболовного предприятия Александра Громового, катер имел право работать на определенном расстоянии от головного судна, потому что один документ на 2 плавсредства. Однако российские пограничники проигнорировали это.

Они спросили: документы есть? Нету, документы на главном судне. За веревку прицепили и протащили их к Черноморскому в Крым,

– отметил Громовой.

Это, по его словам, рассказали рыбаки из основного суда, которые вернулись в Очаков.

Администратор причала, с которого выходила фелюга, заверил, что у рыбаков были все необходимые документы на промысел.

"Находились они там на законных основаниях. Но с определенных времен россияне считают, что это уже не украинская экономическая зона, а России, поскольку они захватили Крым", – добавил Громовой.

Владелица фелюги надеется, что произошла ошибка. Именно она и сообщила украинским пограничникам об исчезновении мужчин.

Как ситуацию комментирует ГНСУ и МИД

Госпогранслужба и Министерство иностранных дел Украины относительно задержания рыбаков пока официальных заявлений не делали.