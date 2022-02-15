Росію очікує "затяжна криза": Байден і Джонсон поговорили про Україну і санкції проти Кремля

Загроза нового вторгнення Россі в Україну знову стала наріжною темою розмови світових лідерів. 14 лютого про це спілкувалися телефоном Борис Джонсон та Джо Байден.

Президент Сполучених Штатів Америки та прем'єр-міністр Великої Британії, повідомляє 24 канал, підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. І погодили зусилля щодо стримування агресії Росії.

Також цікаво Трюдо пообіцяв Україні 500 мільйонів кредиту та летальну зброю від Канади

Лідери США та Британії домовилися про протидію Росії

У пресслужбах Білого дому і прем'єр-міністра Великої Британії повідомили подробиці телефонної розмови 14 лютого американського президента Джо Байдена та британського прем'єра Бориса Джонсона. Зокрема, що лідери:

Обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Києвом та Москвою.

Розглянули поточні зусилля щодо стримування Росії, яка продовжує нарощувати військову силу біля кордонів України.

Також обидві країни – і Велика Британія, І США – підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Що особливо цікаво, у Білому домі зробили такі акценти:

Джонсон та Байден окремо обговорили зусилля щодо зміцнення оборони на східному фланзі НАТО.

І наголосили, що Вашингтон та Лондон готові серйозно відповісти на дії Росії, якщо вона вирішить продовжити військову ескалацію.

На Даунінґ-стріт же наголосили на такому:

Вікно для дипломатії та для Росії, щоб відступити від своїх погроз у бік України, все ще відкрите.

Будь-яке подальше вторгнення в Україну призведе до затяжної кризи для Росії, причому з далекосяжними збитками як для Росії, так і для всього світу.

Окремо у Великій Британії зазначили, що європейські країни повинні зменшити свою залежність від російського газу, адже

Нагадаємо:

13 лютого Джо Байден терміново поговорив із Володимиром Зеленським – та запевнив, що США рішуче реагуватимуть на агресію Росії.

А вже 14 лютого Борис Джонсон заявив, що Росія планує вторгнення в Україну, і докази цього є досить очевидними. На його ж думку, "Захід має бути єдиним проти російської агресії".

Актуальні новини – у відео: Україна може відмовитись від НАТО