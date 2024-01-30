Москва стане лідером за смертністю: наскільки скоротиться населення Росії

Для Росії спрогнозували вимирання. Росстат вважає, що природний спад населення почнеться з великих міст держави-терориста.

Згідно з прогнозом Росстату, до 2046 року кількість корінних жителів Росії може скоротитися до рівня 1897 року. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

Читайте також Тільки з природних причин: темпи скорочення населення у Росії перевищать 700 тисяч осіб на рік

Росстат дав негативний прогноз

На початку 2023 року населення Росії офіційно становило 146,4 мільйона людей. Росстат прогнозує, що до 2046 на території держави-терориста залишиться 138,8 мільйона постійних жителів. Таким чином, населення скоротиться на 7,6 мільйона осіб.

Федеральна служба державної статистики вважає, що 2046 року корінне населення країни-агресорки становитиме 130,6 мільйона осіб. Для порівняння: у Російській імперії в 1897 році проживало 129 мільйонів людей.

У документі зауважується, що Москва, Санкт-Петербург та Нижній Новгород стануть лідерами з природного убутку населення у найближчі два десятиліття. Це, до слова, найбільші міста Росії.



Згідно з прогнозом, Москва за 20 років втратить близько 695,2 тисячі осіб, а Московська область – 610 тисяч. У Санкт-Петербурзі за цей період населення зменшиться на 466,4 тисячі. Нижньогородська область втратить 440 тисяч осіб. Краснодарський край може втратити 462 тисячі людей, Самарська область – 440 тисяч, а Саратовська, Воронезька та Свердловська області – по 352 тисячі кожна. Населення Росії у цілому може скорочуватися зі швидкістю понад 500 тисяч людей на рік.

Водночас Росстат прогнозує приріст мігрантів по 200 тисяч людей щороку. Так, у Москві міграційний приріст до 2046 року становитиме 682 тисячі осіб, що дозволить повернути чисельність населення на рівень 2024 року. Зараз у російській столиці проживає приблизно 13,1 мільйона осіб. У Московській області завдяки мігрантам населення може збільшитися на 862 тисячі людей до 2046 року. Однак загалом міграційний приріст компенсує лише 40% природного зменшення населення Росії.

Як війна вплинула на смертність у Росії