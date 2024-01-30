Для России спрогнозировали вымирание. Росстат считает, что естественная убыль населения начнется с крупных городов государства-террориста.

Согласно прогнозу Росстата, к 2046 году количество коренных жителей России может сократиться до уровня 1897 года. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.

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Росстат дал отрицательный прогноз

В начале 2023 году население России официально составляло 146,4 миллиона человек. Росстат прогнозирует, что к 2046 году на территории государства-террориста останется 138,8 миллиона постоянных жителей. Таким образом, население сократится на 7,6 миллиона человек.

Федеральная служба государственной статистики считает, что в 2046 году коренное население страны-агрессорки составит 130,6 миллионов человек. Для сравнения: в Российской империи в 1897 году проживало 129 миллионов человек.

В документе отмечается, что Москва,Санкт-Петербург и Нижний Новгород станут лидерами по естественной убыли населения в ближайшие два десятилетия. Это, к слову, крупнейшие города России.



Согласно прогнозу, Москва за 20 лет потеряет около 695,2 тысяч человек, а Московская область – 610 тысяч. В Санкт-Петербурге за этот период население уменьшится на 466,4 тысяч. Нижегородская область потеряет 440 тысяч человек. Краснодарский край может потерять 462 тысяч человек, Самарская область – 440 тысяч, а Саратовская, Воронежская и Свердловская области – по 352 тысячи каждая. Популяция России в целом может сокращаться со скоростью более 500 тисяч человек в год.

В то же время Росстат прогнозирует прирост мигрантов по 200 тысяч человек ежегодно. Так, в Москве миграционный прирост к 2046 году составит 682 тысячи человек, что позволит вернуть численность населения на уровень 2024 года. Сейчас в российской столице проживает около 131 миллиона человек. В Московской области благодаря мигрантам население может увеличиться на 862 тысяч человек к 2046 году. Однако в целом миграционный прирост компенсирует лишь 40% естественной убыли населения России.

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