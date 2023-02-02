Відкрив вогонь і втік: у Ростові чоловік влаштував стрілянину біля ТЦ

У російському Ростові-на-Дону чоловік влаштував стрілянину біля торгового центру. Автомат приніс у величезній сумці. У мережі зазначають, нібито чоловік перебуває на обліку у психдиспансері.

До поліції надійшло повідомлення про стрілянину в одному з торгових центрів, інформували російські ЗМІ. Мовилось про ТЦ "Дімбо".

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Стріляти міг колишній працівник ТЦ

У телеграм-каналах стверджують, що стрільцем міг виявитися колишній співробітник ТЦ "Дімбо", якого нещодавно звільнили. Були непідтверджені дані, нібито він перебуває на обліку у психдиспансері.

Писали, що росіянин прийшов на старе місце роботи з рушницею та сумкою. Охоронець побачив чоловіка на камері спостереження. До речі, в мережі згодом розповсюдили відео, на якому видно чоловіка, що йде з автоматом. Він кинув у бік якийсь предмет, потім був яскравий спалах.

Стрілок втік

ЗМІ повідомили, що, коли прибули поліцейські, стрілок втік на машині. Почався його розшук. У телеграмі писали, що він сів в авто Nissan. Наразі невідомо, чи затримали росіянина. Інформації про постраждалих теж не було.

Зауважимо, в Росії такі випадки трапляються часто. Зокрема у Новошахтинську Ростовської області невідомий почав стріляти з автомата Калашникова по поліції. Були повідомлення, що невідомий прибув в туди з боку України. Це можливо, оскільки населений пункт розташований неподалік від кордону. Можна припустити, що чоловік є одним з російських "мобіків" чи навіть контрактників, що втекли з фронту.