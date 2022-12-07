Спіймали дезертира, який поранив поліцейського у Ростовській області: хто ним виявився

У Новошахтинську, що у Ростовській області, 6 грудня російський дезертир відкрив вогонь з кулемета по правоохоронцях. Нападника шукали добу, але врешті таки знайшли.

Доволі передбачувано, що дезертиром виявився найманець ПВК "Вагнера". Цього "воїна" окупанти знайшли у в'язниці й взяли на війну.

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Зек передумав воювати й втік з України

Відомо, що на російських поліцейських напав Павєл Ніколін. Раніше його засудили за крадіжку та розбій. Для ПВК "Вагнера" така характеристика – ідеальна. То ж зека, який перебував у колонії, завербували у приватну військову компанію "кухаря" Путіна Євгенія Пригожина.

6 грудня Ніколін відкрив вогонь з автомата Калашникова по правоохоронцям. Спершу російські ЗМІ писали про двох постраждалих поліцейських, а потім таки зупинилися на одному. Нападник поранив потерпілого у таз, а після того втік. Відбулося це посеред білого дня на лісосмузі.

Щоб викрити стрілка, у Новошахтинську ввели план перехоплення. Саме місто навіть закрили на виїзд, а місцевих мешканців закликали не виходити на вулицю. До речі, припинили роботу й дитячі садки.

Знайшли вагнерівця на закинутій свинофермі. Цікаво, що російські окупанти дуже полюблять такі місця. Наприклад, на Харківщині росіяни спали і їли разом зі свинями.

Під час затримання Ніколін вирішив, що не здасться так просто, то ж він чинив супротив.

Зеки-вагнерівці тероризують росіян

Завербовані у колоніях вагнерівці ускладнюють життя не тільки Збройним Силам України, а й самим росіянам. Все тому, що зеки, відчувши смак свободи, вже не горять бажанням вмирати на війні. Раніше наші джерела у розвідці повідомляли, що вагнерівці втекли з зони бойових дій на окуповані території та у Росію.

Так, у Донецьку вони вже побили місцевих мешканців. Також повідомляли про випадки зґвалтувань. Водночас у Криму зникла 16-річна дівчина, яку згодом знайшли мертвою. Останнім, з ким бачилася неповнолітня, міг бути саме вагнерівець.