Чоловік у Києві розбещував малолітню дівчинку у месенджері: на сполох забили батьки

У Києві 30-річному чоловікові повідомили про підозру у розбещуванні неповнолітньої через месенджер. Потерпілій – 10 років.

Київська міська прокуратура повідомила, що підозрюваний чоловік проживає в одному мікрорайоні з 10-річною потерпілою. Під час досудового розслідування встановили, що чоловік знайшов профіль дівчинки, ймовірно, через геолокацію.

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Зловмисник писав малолітній повідомлення сексуального характеру, на які дитина не відповідала, пропонував інтим, а також надсилав фото, відео та посилання на сайти порнографічного змісту, що помітили батьки потерпілої дитини,

– мовиться у повідомленні.

Вдома у підозрюваного вже провели обшук. Правоохоронці виявили та вилучили носії інформації, які зберігають докази протиправних дій чоловіка.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Слідчі дії тривають. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Педофіл у Броварах зґвалтував 4-річну дівчинку

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