Міг здати хтось свій: як Росія спробує зберегти вплив у Африці після розгрому вагнерівців

Знищення вагнерівців у Малі може призвести до того, що росіяни можуть почати виводити частину окупантів з Харківської області України, аби перемістити їх в Африку. Про це зазначили аналітики Інституту вивчення війни. Однак є ймовірність того, що російське ГРУ шукатиме нових найманців всередині Росії, зокрема серед випускників академій ФСБ.

Таку думку в етері 24 Каналу висловила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, наголосивши, що в пріоритеті будуть молоді й зухвалі молодики, які мало що розуміють в житті й за гроші зголосяться воювати в Африці.

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Воюють нині не за ідею, а для збагачення

Романова впевнена, період, коли російські громадяни йшли на війну за ідею – остаточно закінчився. Зараз російські солдати й найманці воюють виключно через свої фінансові інтереси.

Як в Африці, так і в Україні ті, тих йшов воювати, як вони казали "звільняти", за ідею – вже нема. Тепер йдуть на фронт тільки за гроші. Хороша новина в тому, що тих, хто йшов воювати, реально повірив пропаганді – Україна вже ліквідувала,

– озвучила Романова.

Африка давно стала улюбленою вотчиною Путіна

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" зазначила, що ПВК "Вагнер" давно влаштувався в Центральноафриканській Республіці та й давній друг Путіна Ігор Сєчін – виходець з Анголи. Країни африканського континенту, зокрема Сирія, ЦАР, Малі, частина Нігерії, спочатку дісталися Пригожину, а потім російському ГРУ.

2 роки тому з Малі вийшли французькі й німецькі війська, які підтримували там порядок. На прохання нового малійського уряду туди прийшли вагнерівці. Цим Путін дуже гордився, "Вагнер" став особистою охороною влади Малі. Однак нещодавня ситуація зі знищенням загону цієї ПВК у Малі поставила під сумнів боєздатність найманців з Росії.

"Туареги (народ Африки) воюють за створення власної держави, їм байдуже з ким воювати. З'ясувалося, що російських найманців в Африці прикривала "летюча каструля", це ж такий старий вертоліт… Стільки солдат, які могли б жити у своїй країні й приносити користь суспільству, стали добривом в пустелі Сахара", – підкреслила Романова.

Хто міг здати дані щодо вагнерівців

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що повстанці у Малі отримали необхідну інформацію, яка допомогла їм провести операцію проти найманців ПВК "Вагнер". Своєю чергою Ольга Романова припустила, чому так могло статися і хто передав ці дані.

Один з варіантів – зробили це просто за гроші, за тисячу доларів хтось свій же міг здати місце розташування вагнерівців,

– вважає Романова.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" підсумувала, що будь-яка війна чи теракт – це реклама для того, хто їх влаштував. Така реклама й у випадку з російською армією в Україні, й зараз в Африці з вагнерівцями провалилася для Росії.

Якби Путін за 3 дні взяв би Київ, як це анонсувалося, це була б реклама, щоб в нього купували найманців й зброю. Не вийшло. Далі все підтверджується, от купили його найманців (в Малі) і що в результаті?,

– озвучила Романова.