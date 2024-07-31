Мог сдать кто-то свой: как Россия попытается сохранить влияние в Африке после разгрома вагнеровцев

Уничтожение вагнеровцев в Мали может привести к тому, что россияне могут начать выводить часть оккупантов из Харьковской области Украины, чтобы переместить их в Африку. Об этом отметили аналитики Института изучения войны. Однако есть вероятность того, что российское ГРУ будет искать новых наемников внутри России, в частности среди выпускников академий ФСБ.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что в приоритете будут молодые и дерзкие парни, которые мало что понимают в жизни и за деньги согласятся воевать в Африке.

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Воюют сейчас не за идею, а для обогащения

Романова уверена, период, когда российские граждане шли на войну за идею – окончательно закончился. Сейчас российские солдаты и наемники воюют исключительно из-за своих финансовых интересов.

Как в Африке, так и в Украине те, тех кто шел воевать, как они говорили "освобождать", за идею – уже нет. Теперь идут на фронт только за деньги. Хорошая новость в том, что тех, кто шел воевать, реально поверив пропаганде – Украина уже ликвидировала,

– озвучила Романова.

Африка давно стала любимой вотчиной Путина

Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" отметила, что ЧВК "Вагнер" давно обосновался в Центральноафриканской Республике да и давний друг Путина Игорь Сечин – выходец из Анголы. Страны африканского континента, в частности Сирия, ЦАР, Мали, часть Нигерии, сначала достались Пригожину, а потом российскому ГРУ.

2 года назад из Мали вышли французские и немецкие войска, которые поддерживали там порядок. По просьбе нового малийского правительства туда пришли вагнеровцы. Этим Путин очень гордился, "Вагнер" стал личной охраной властей Мали. Однако недавняя ситуация с уничтожением отряда этой ЧВК в Мали поставила под сомнение боеспособность наемников из России.

"Туареги (народ Африки) воюют за создание собственного государства, им безразлично с кем воевать. Выяснилось, что российских наемников в Африке прикрывала "летучая кастрюля", это же такой допотопный вертолет... Столько солдат, которые могли бы жить в своей стране и приносить пользу обществу, стали удобрением в пустыне Сахара", – подчеркнула Романова.

Кто мог сдать данные по вагнеровцам

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что повстанцы в Мали получили необходимую информацию, которая помогла им провести операцию против наемников ЧВК "Вагнер". В свою очередь Ольга Романова предположила, почему так могло произойти и кто передал эти данные.

Один из вариантов – сделали это просто за деньги, за тысячу долларов кто-то свой же мог сдать местоположение вагнеровцев,

– считает Романова.

Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" подытожила, что любая война или теракт – это реклама для того, кто их устроил. Такая реклама и в случае с российской армией в Украине, и сейчас в Африке с вагнеровцами провалилась для России.

Если бы Путин за 3 дня взял бы Киев, как это анонсировалось, это была бы реклама, чтобы у него покупали наемников и оружие. Не получилось. Далее все подтверждается, вот купили его наемников (в Мали) и что в результате?,

– озвучила Романова.