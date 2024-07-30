Ранее повстанцы северных туарегов в Мали заявили, что убили и ранили десятки солдат и вагнеровцев за два дня. Однако, по словам кремлевских пропагандистов, даже здесь не обошлось без "украинских военных".

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"Украинский след" в Мали

Пропагандистский канал Russia Today заявил, что украинские военные якобы занимались подготовкой повстанцев-туарегов, которые атаковали колонну с российскими наемниками, и всячески им в этом способствовали.

"Доказательством" стало фото с неизвестными военнослужащими, на снаряжении одного из которых можно увидеть украинский герб.

В распоряжении RT оказались кадры с украинскими наемниками из Африки. Эти фото хотел опубликовать админ канала Grey Zone Никита, известный под позывными Белый и Пятисотый. Но не успел... У Белого была также информация, что сепаратистов вывозят в Украину на инструктаж – их обучают управлению FPV-дронами. По данным источников, Никита планировал в последний раз съездить на передовую, а потом вернуться и опубликовать собранные материалы,

– пишут россияне.

Некоторые пропагандисты пошли дальше и заявили, что украинцы не только готовили туарегов, но и принимали непосредственное участие в уничтожении вагнеровцев. По их словам, к разгрому ЧВК "Вагнера" причастны "операторы дронов из Украины".

К слову, ранее стало известно, что в Мали повстанцы могли ликвидировать известного российского пропагандиста. Речь идет о россиянине с позывным "Белый", который был автором канала Grey Zone с более полумиллионом подписчиков.