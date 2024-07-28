Об этом сообщают российские СМИ. Этот пропагандист имел отношение к ЧВК "Вагнера" и был украинофобом, передает 24 Канал.

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В Мали мог погибнуть известный российский пропагандист

Российские телеграм-каналы сообщили, что во время удара повстанцами-туарегами по колонне вагнеровцев погиб пропагандист с позывным "Белый". Этот россиянин, который был автором канала GREY ZONE с более полумиллионом подписчиков, погиб как военный. Другие пропагандисты утверждают, что позывной погибшего был "Пятисотый".

Информацию о гибели этого пропагандиста подтвердили его коллеги-оккупанты. Также в сети впервые опубликовали фото вероятного администратора канала GREY ZONE. Если эта информация соответствует действительности, то канал вел 31-летний уроженец Липецкой области Никита Федянин.



Фото вероятного автора канала GREY ZONE / Фото из российских телеграм-каналов

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину канал GREY ZONE был одним из самых известных пропагандистских каналов, что распространял ненависть к Украине. Также канал был неофициальным рупором ЧВК "Вагнера".

Кроме того, в российских телеграм-каналах утверждают, что, кроме Федянина, в Мали погиб еще один известный командир вагнеровцев Антон Елизаров, с позывным "Лотос". Этот захватчик руководил наступлением на Соледар и Бахмут в Донецкой области.

К слову, повстанцы туарегов заявляли, что в результате их операции были убиты десятки российских наемников. Кроме того, бывший сотрудник миссии ООН в городе Кидаль на севере Мали заявил агентству, что 15 вагнеровцев были убиты или взяты в плен после трехдневного боя.