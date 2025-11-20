Підтримує армію роками: історія чоловіка, який отримав iPhone від 24 Каналу за донат

24 Канал провів збір на підтримку українських військових. Завдяки активній підтримці, збір успішно вдалося закрити, а за свій внесок Орест Ільницький з Львівської області отримав подарунок – Iphone 16.

Чоловік активно допомагає війську у час повномасштабної війни. Він наголосив, якщо не підтримувати свою армію, доведеться годувати чужу, інформує 24 Канал.

Виграв Iphone за донат

Орест Михайлович Ільницький з села Завадівка, що на Львівщині, разом зі своєю великою родиною підтримує армію із перших днів повномасштабної війни. Насамперед долучається до зборів 24 каналу, який з усією сім'єю почав дивитися ще до початку вторгнення 2022 року.

Попри те, що тишу Карпат рідко прорізають тривоги, Орест Михайлович впевнений саме тому і варто підставляти плече нашим захисникам частіше і міцніше. Адже завдяки військовим у глибокому тилу має можливість спокійно заробляти на життя та донати на виховання онуки Емілії. Коли військові відчувають опору від цивільних, на душі Ореста спокійніше. Він переконаний, якщо ти не підтримуєш свою армію, ти будеш змушений годувати чужу.

Що далі ми (від фронту – 24 Канал), то маємо більше донатити, тому що в нас є можливість заробити, можливість переслати. Якщо я задонатив і хлопці отримали автомобіль, то стає приємно на душі, бо це чимось допоможе їм. Я почав донатити щораз більше й частіше, і не перестану цього робити. Буду донатити, бо зневіра – це дуже погано,

– переконаний Орест Ільницький.

Пан Орест з 2013 року працює у Львівобленерго в Турківському районі електричних мереж Карпатського РЕМу. Працюючи позмінно по 12 годин на добу, Ореста з колегами повертає людям світло без жодного натяку на втому чи зневіру.

Переможець розіграшу від 24 Каналу отримав подарунок: дивіться відео

І з кожним роком війни Орест донатить ще більше, як і вся громада Завадівки, відома своїм активним волонтерським рухом.

"Якби кожен з українців скидав хоч по 10, 50, 100 гривень – це були б мільйони", – каже пан Орест.

Чоловік закликав усіх українців відставити втому та беззаперечно вірити в перемогу України, допомагаючи війську.

Як Фонд 24 підтримує Збройні Сили України

Фонд 24 заснували ще у 2014 році, допомагаючи військовим фактично усім – від берців і до бронежилетів. Після початку повномасштабної війни у 2022 році відновив активну діяльність і зараз збирає кошти здебільшого на закупівлю техніки на кшталт дронів та авто, рацій, електроніки тощо.

До слова, 3 жовтня 2023 роботу Фонду відзначив тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний почесною відзнакою "За сприяння війську".

Завдяки активній підтримці глядачів та читачів 24 Каналу, Фонду 24 вдалося закрити вже понад 200 зборів на загальну суму понад 102 мільйони гривень.