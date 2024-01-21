Розмова з військовими: які фрази у жодному разі не можна казати ветерану

Зі збільшенням кількості військових у цивільних виникає питання, як правильно говорити з оборонцями країни. Командир роти УБпАК Дмитро Алєксєєнко дав декілька порад, яких тем точно варто уникати.

Водночас він наголосив і на важливості підтримки військових, й тому числі й психологічної. Ветерани заслуговують на те, щоб бути почутими та зрозумілими, а їхній досвід та жертви мають бути визнані і цінуватися.

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Заборонені фрази у розмові

Дмитро Алєксєєнко наголосив, що фрази-табу у розмові з військовим – справді важлива тема. Перш за все не варто ставити питання про особистий досвід на війні, особливо про вбивства. Також важливо уникати неповаги до їх служби. Навпаки, потрібно зі шаною та співчуттям ставитися до воїнів.

Необхідно уникати коментарів, які можуть звучати нечутливо або не поважно до досвіду військових. Це включає фрази типу "тобі ж там нормально було, чи не так?", або висловлювання, які применшують значення того, що військовий пережив на війні,

– пояснив командир.

Окрім цього, не варто піддавати сумніву їх вибір. Мова йде про фрази "вони могли б обрати інший шлях" чи тому подібні. Це може сприйматися як несприйняття та неповага до їхньої жертви та внеску.

Однак важливо й говорити про підтримку ветеранів. Тобто працювати над створенням умов для їхньої успішної соціальної адаптації, забезпеченням можливостей для працевлаштування, освіти та подальшого розвитку. Окрім цього потрібно звертати увагу на проблеми ветеранів з ПТСР та іншими розладами.

Реабілітація військових