Інтенсивна робота тривала упродовж 6 місяців. До процесу залучили близько 2000 військових. Мовиться про героїв різних категорій. Усі вони потребували психологічної підтримки.

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Проєкт вже показав блискучий результат

Генерал-майор Володимир Коваль – заступник начальника Генштабу ЗСУ – зауважив, що цей проєкт значно підсилив психологічну складову діяльності ЗСУ. Окрім тоого, він став продовженням систематичної підтримки українського війська з боку Альянсу за час відбиття широкомасштабної збройної російської агресії.

У Генштабі ЗСУ поділилися світлинами, як відбуваються тренінги.

Як відбуваються тренінги / Генштаб ЗСУ

Результати роботи та відгуки командирів військових частин, де проводились зазначені тренінги, свідчать про те, що цей проєкт НАТО якісно підсилив систему психологічної підтримки військовослужбовців, яка вже існує,

– раніше зазначили у Генштабі.

Українцям нагадали, що цей проєкт є відповіддю на потребу у психологічній підготовці особового складу Сил оборони. Він спрямований на набуття життєво важливих навичок психологічної допомоги в умовах бойових дій.