Інтенсивна робота тривала упродовж 6 місяців. До процесу залучили близько 2000 військових. Мовиться про героїв різних категорій. Усі вони потребували психологічної підтримки.

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Проєкт вже показав блискучий результат

Генерал-майор Володимир Коваль – заступник начальника Генштабу ЗСУ – зауважив, що цей проєкт значно підсилив психологічну складову діяльності ЗСУ. Окрім тоого, він став продовженням систематичної підтримки українського війська з боку Альянсу за час відбиття широкомасштабної збройної російської агресії.

У Генштабі ЗСУ поділилися світлинами, як відбуваються тренінги.

Як відбуваються тренінги / Генштаб ЗСУ

Результати роботи та відгуки командирів військових частин, де проводились зазначені тренінги, свідчать про те, що цей проєкт НАТО якісно підсилив систему психологічної підтримки військовослужбовців, яка вже існує,
раніше зазначили у Генштабі.

Українцям нагадали, що цей проєкт є відповіддю на потребу у психологічній підготовці особового складу Сил оборони. Він спрямований на набуття життєво важливих навичок психологічної допомоги в умовах бойових дій.