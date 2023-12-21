Интенсивная работа продолжалась 6 месяцев. К процессу привлекли около 2000 военных. Речь идет о героях разных категорий. Все они нуждались в психологической поддержке.

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Проект уже показал блестящий результат

Генерал-майор Владимир Коваль – заместитель начальника Генштаба ВСУ – отметил, что этот проект значительно усилил психологическую составляющую деятельности ВСУ. Кроме того, он стал продолжением систематической поддержки украинской армии со стороны Альянса за время отражения широкомасштабной вооруженной российской агрессии.

В Генштабе ВСУ поделились фотографиями, как проходят тренинги.

Как проходят тренинги / Генштаб ВСУ

Результаты работы и отзывы командиров воинских частей, где проводились указанные тренинги, свидетельствуют о том, что этот проект НАТО качественно усилил уже существующую систему психологической поддержки военнослужащих.

– ранее отметили в Генштабе.

Украинцам напомнили, что этот проект является ответом на потребность в психологической подготовке личного состава сил обороны. Он направлен на обретение жизненно важных навыков психологической помощи в условиях боевых действий.