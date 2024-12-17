Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что вражеские войска также совершили более трех с половиной тысяч обстрелов по позициям украинских военных и населенным пунктам.

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Что происходит на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции украинских военных в районе Волчанска, По словам Генштаба, Силы обороны успешно отбили попытку оккупантов продвинуться вперед.

россияне штурмовали позиции украинских военных в районе Волчанска, По словам Генштаба, Силы обороны успешно отбили попытку оккупантов продвинуться вперед. На Купянском направлении враг трижды осуществлял наступательные действия у Петропавловки и Лозовой.

враг трижды осуществлял наступательные действия у Петропавловки и Лозовой. На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Зеленого Гая, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и Серебрянского леса.

российские захватчики 21 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Зеленого Гая, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и Серебрянского леса. На Северском направлении враг атаковал населенные пункты Григорьевка, Белогоровка, Северск и Верхнекаменское.

враг атаковал населенные пункты Григорьевка, Белогоровка, Северск и Верхнекаменское. На Краматорском направлении российские войска атаковали в районах Часового Яра и Ступочек, три попытки россиян потеснить украинских защитников с занимаемых позиций не имели успеха.

российские войска атаковали в районах Часового Яра и Ступочек, три попытки россиян потеснить украинских защитников с занимаемых позиций не имели успеха. На Торецком направлении за сутки произошло семь боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений у Торецка.

за сутки произошло семь боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений у Торецка. На Покровском направлении, с начала суток противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Нововасильевки, Песчаного, Новооленовки, Новопустинки, Чумацкого, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки.

По предварительным данным Генштаба ВСУ, на этом направлении также уничтожили 349 оккупантов, из них 149 – безвозвратно.

На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать оборону вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное.

враг совершил 26 попыток прорвать оборону вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное. На Времовском направлении противник 22 раза атаковал украинские подразделения у Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки.

противник 22 раза атаковал украинские подразделения у Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки. На Курской области Силы обороны отбили 42 штурма российских захватчиков, противник нанес восемь авиаударов и совершил более трехсот артиллерийских обстрелов.

К слову, ранее аналитики Deep State сообщили, что оккупанты продолжают "срезать" Времовский выступ, чтобы окружить позиции украинских защитников. Это создает угрозу для Сил обороны.