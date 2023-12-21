Глава государства заявил, что в Украине установили новую традицию – традицию делать благодарность Украины своим Героям вполне конкретной.

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Зеленский вручил военным квартиры

21 декабря президент Зеленский вручил сертификаты на получение квартир военнослужащим, которым присвоено Героя Украины, а также семьям погибших Героев.

Президент подчеркнул, что каждый Герой Украины получит от государства квартиру.

И это меньше всего, что государство может сейчас сделать, чтобы каждый чувствовал и почувствовал, что украинская благодарность не остается и не останется просто словами,

– подчеркнул политик.

Напомним, что 5 декабря во время вечернего обращения Зеленский сообщил о создании важной инициативы для украинских защитников. Тогда президент пообещал, что каждый воин, а также родные воина, которому звание Героя Украины присвоено посмертно, получат от государства квартиру. Глава государства подчеркнул, что это случится "не через годы, не когда-то потом, а сейчас".

Зеленский сделал несколько заявлений по мобилизации

19 декабря президент провел большую пресс-конференцию с представителями СМИ. Глава государства ответил на важные вопросы, в частности, по мобилизации.

Зеленский заявил, что не подпишет законопроект, предлагающий мобилизовать женщин. В то же время, он рассмотрит законодательные изменения по призыву мужчин с 25 лет при наличии соответствующих аргументов.

Президент рассказал, что Генштаб просит о дополнительной мобилизации полмиллиона человек. По словам Зеленского, чтобы провести ее стране, нужны дополнительные 500 миллиардов гривен.