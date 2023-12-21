Глава держави заявив, що в Україні встановили нову традицію – традицію робити вдячність України своїм Героям цілком конкретною.

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Зеленський вручив військовим квартири

21 грудня президент Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям, яким присвоєно Героя України, а також родинам загиблих Героїв.

Президент наголосив, що кожен Герой України отримає від держави квартиру.

І це найменше, що держава може зараз зробити, щоб кожен відчував і відчув, що українська вдячність не залишається і не залишиться просто словами,

– підкреслив політик.

Нагадаємо, що 5 грудня під час вечірнього звернення Зеленський повідомив про започаткування важливої ініціативи для українських захисників. Тоді президент пообіцяв, що кожен воїн, а також рідні воїна, якому звання Героя України присвоєно посмертно, отримають від держави квартиру. Глава держави наголосив, що це трапиться "не за роки, не колись потім, а зараз".

Зеленський зробив кілька заяв щодо мобілізації

19 грудня президент провів велику пресконференцію з представниками ЗМІ. Глава держави відповів на важливі питання, зокрема щодо мобілізації.

Зеленський заявив, що не підпише законопроєкт, який пропонує мобілізувати жінок. Водночас він розгляне законодавчі зміни щодо призову чоловіків з 25 років за наявності відповідних аргументів.

Президент розповів, що Генштаб просить про додаткову мобілізацію пів мільйона осіб. За словами Зеленського, аби провести її країні потрібні додаткові 500 мільярдів гривень.