Разговор с военными: какие фразы ни в коем случае нельзя говорить ветерану
Источник:РБК-Украина
С увеличением числа военных у гражданских возникает вопрос, как правильно говорить с защитниками страны. Командир роты УБпАК Дмитрий Алексеенко дал несколько советов, каких тем точно следует избегать.
В то же время он отметил и важность поддержки военных, и в том числе и психологической. Ветераны заслуживают того, чтобы быть услышанными и понятными, а их опыт и жертвы должны быть признаны и ценятся.
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Запретные фразы в разговоре
Дмитрий Алексеенко подчеркнул, что фразы-табу в разговоре с военным – действительно важная тема. Прежде всего, не стоит ставить вопрос о личном опыте на войне, особенно об убийствах. Также важно избегать неуважения к их службе. Напротив, нужно с уважением и сочувствием относиться к воинам.
Необходимо избегать комментариев, которые могут звучать нечувствительно или не важно к опыту военных. Это включает фразы типа "тебе же там нормально было, не правда ли?", или высказывания, умаляющие значение того, что военный пережил на войне,
– объяснил командир.
Кроме этого, не стоит подвергать сомнению их выбор. Речь идет о фразах "они могли бы выбрать другой путь" или тому подобные. Это может восприниматься как неприятие и неуважение к их жертве и вкладу.
Однако важно говорить о поддержке ветеранов. То есть, работать над созданием условий для их успешной социальной адаптации, обеспечением возможностей для трудоустройства, образования и дальнейшего развития. Кроме этого, нужно обращать внимание на проблемы ветеранов с ПТСР и другими расстройствами.
Реабилитация военных
- По состоянию на декабрь 2023 года в ВСУ завершили шестой цикл тренингов в рамках проекта психологической реабилитации при поддержке НАТО. Речь идет о восстановлении психологической устойчивости, а также – боеспособности военнослужащих – участников боевых действий.
- В течение 6 месяцев более 200 тысяч военных разных категорий принимали участие в интенсивных тренингах для помощи собственному психологическому здоровью. Заместитель начальника Генштаба ВСУ Владимир Коваль отметил, что этот проект значительно усилил психологическую составляющую деятельности армии.
- В то же время, в Украине существуют и другие возможности для восстановления. К примеру, это реабилитационные центры, которые применяют в своих программах разные виды спорта. Одним из таких занятий, помогающих военным, стал петанк.